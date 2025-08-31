El “Dibu” Martínez dejaría Aston Villa: tras arreglar su contrato, ¿qué falta para que firme con el Manchester United?

A pocas horas para el fin del mercado de pases en Inglaterra, se podría cerrar la llegada del campeón del mundo a los ‘Diablos Rojos’. Enterate los detalles culmines para hacer oficial el fichaje del argentino.

El Dibu Martínez podría terminar su ciclo en el Aston Villa. Foto: Action Images via Reuters

Uno de los problemas más urgentes del Manchester United está en sus arqueros, André Onana y Altay Bayındır, que no rinden lo que deberían en un club de esa magnitud. Ante ese contexto, y teniendo en cuenta que el Dibu Martínez quiere dejar el Aston Villa, los caminos con el arquero campeón del mundo parecen estar destinados.

A pocas horas para el cierre del mercado de transferencias, que finalizará el lunes 1 de septiembre, los Diablos Rojos llegaron a un acuerdo personal con Emiliano Martínez.

Emiliano Martínez puede llegar al Manchester United en el final del mercado de pases. Foto: Action Images via Reuters

De este modo, lo único que resta para que se confirme la transacción es el acuerdo entre el Manchester United y el Aston Villa, que no alineó al Dibu como titular en la derrota de esta tarde frente al Crystal Palace.

La ausencia de Dibu en el último partido, así como el hecho de que las conversaciones están avanzadas, hacen pensar que el argentino llegará a Manchester para defender los tres palos del conjunto inglés.

El otro arquero por el que negocia el Manchester United, además del Dibu Martínez

Teniendo en cuenta que para el cierre del mercado de pases solamente restan horas, el interés del United por refuerzos en la portería no se limita a Martínez. El club también sostiene negociaciones con el Royal Antwerp Football Club de Bélgica por el joven arquero Senne Lammens.

Emiliano "Dibu" Martínez fue expulsado ante Manchester United. Foto: Reuters (Craig Brough)

El joven de 23 años fue titular en los primeros encuentros del Antwerp esta temporada, pero quedó fuera de la convocatoria recientemente, coincidiendo con la intensificación de las conversaciones de traspaso.

Igualmente, aunque Martínez firmó recientemente una extensión de contrato que lo vincula con el Aston Villa por cuatro temporadas más, tanto el club como el futbolista verían con buenos ojos una venta al Manchester United.

Las estadísticas del Dibu Martínez en lo que va de la Premier League