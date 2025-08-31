Franco Colapinto fue muy autocrítico tras el GP de Países Bajos: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”

El piloto argentino no se guardó nada y señaló ciertas decisiones de la escudería francesa durante la carrera, las cuales lo perjudicaron y le impidieron sumar puntos en Zandvoort. Enterate qué dijo.

Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1. Foto: Reuters (Piroschka Van De Wouw)

Franco Colapinto finalizó el fin de semana en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1 con sensaciones encontradas, ya que aunque mostró buen ritmo en pista, no logró sumar puntos y terminó undécimo. Luego de ello, apuntó a fallas internas en la escudería Alpine.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”, declaró el piloto argentino, quien ya había expresado su incomodidad en otras entrevistas.

Y lamentó al respecto: “Estoy más consistente y cómodo con el auto, con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado algún punto”. El pilarense quedó muy cerca de Esteban Ocón (Haas), pero no pudo pasarlo en el cierre de la carrera.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

“Una carrera larga y complicada, aprovechamos bien las oportunidades. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, manifestó el pilarense, quien se mostró bastante enojado por como terminó el Gran Premio de Países Bajos.

En este polémico contexto, cargó contra su escudería y su compañero, el francés Pierre Gasly: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

Fórmula 1: la actuación de Colapinto en el GP de Países Bajos

Colapinto sigue sumando experiencia en la antesala de la Fórmula 1, pero advierte que necesita más respaldo estratégico para convertir buenas actuaciones en resultados concretos.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. Foto: Patrick Post

El piloto argentino finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera, aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.