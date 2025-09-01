Problemas para el Dibu Martínez: se cayó el pase al Manchester United y su futuro en Aston Villa es una incógnita

El campeón del mundo no llegará a los Diablos Rojos, que sumaron a Senne Lammens. Tras quedar fuera del banco en su último partido, ¿está relegado en el club de Birmingham?

El futuro de Dibu es una incógnita. Foto: Action Images via Reuters

Después de que su llegada al Manchester United quedara descartada, el futuro de Dibu Martínez atraviesa un momento de incertidumbre, teniendo en cuenta que, en el último encuentro de la Premier League, su ausencia en la convocatoria de Aston Villa generó interrogantes sobre su situación interna.

Esta situación de inestabilidad se sumó a que el entrenador Unai Emery evitó referirse directamente al arquero argentino y se limitó a responder: “Bizot. Marco Bizot. Se terminó el tiempo”, en alusión al portero oriundo de los Países Bajos, quien fue el que ocupó el arco en la derrota del conjunto de Birmingham.

Marco Bizot, el reemplazante del Dibu Martínez en el Aston Villa. Foto: REUTERS

La decisión de Emery de apostar por Marco Bizot, sumado a que Martínez no fue de la partida, profundizó las dudas sobre el futuro inmediato del guardameta en el club en el que llegó a ser considerado el mejor del mundo en su puesto.

De este modo, pese a que tiene contrato hasta junio de 2029 y ya lleva 213 partidos en el Aston Villa, a sus 32 años el futuro de Dibu es una incógnita. En caso de que no cambie de camiseta, no se sabe si volverá a atajar en Aston Villa y corre de atrás en la consideración tras su frustrada llegada al United.

Por qué no se realizó el traspaso del Dibu Martínez al Manchester United

El traspaso frustrado de Martínez al Manchester United tuvo como principal obstáculo la falta de acuerdo entre los clubes. Si bien existía un entendimiento personal entre el arquero y la entidad de Old Trafford, Aston Villa no aceptó las condiciones propuestas para la transferencia. El pase del ex Arsenal tenía un costo cercano a los 30 millones de euros.

Dibu Martínez y un futuro incierto en Aston Villa. Foto: Instagram @emi_martinez26

En paralelo a la oferta desestimada del United, surgió el interés del Galatasaray de Turquía por hacerse con los servicios de Martínez. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación indicaron que la operación debía resolverse en cuestión de horas y que, en la práctica, no prosperaría. Así, la posibilidad de un traspaso al fútbol turco quedó prácticamente descartada, al menos en el corto plazo.

En medio de este escenario, el arquero viajará a la Argentina para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni de cara a los dos últimos compromisos de las Eliminatorias sudamericanas: el jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el estadio Monumental (20.30) y el martes 9 ante Ecuador en Guayaquil (20).