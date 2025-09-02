El mensaje del Aston Villa a “Dibu” Martínez tras su frustrado pase al United y la definición de su futuro

Después de muchas idas y vueltas, los ‘Diablos Rojos’ desistieron de los servicios del arquero campeón del mundo en Qatar 2022 para contratar al belga Senne Lammens, quien era otra de las opciones del conjunto dirigido por Ruben Amorim.

Emiliano "Dibu" Martínez.

El futuro de Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue una de las grandes novelas del mercado de pases europeo. Todo parecía indicar que el arquero de la Selección Argentina iba a dejar Aston Villa para fichar por Manchester United. Sin embargo, los ‘Diablos Rojos’ tomaron una inesperada decisión.

Justamente, el gigante de Inglaterra desistió de los servicios de ‘Dibu’ Martínez y optó por la contratación del belga Senne Lammens, proveniente del Royal Antwerp (Bélgica), cerrándole las puertas al guardameta campeón del mundo con la ‘Albiceleste’ en el Mundial de Qatar 2022.

Aston Villa saludó a "Dibu" Martínez por su cumpleaños número 33. Foto: X @AVFCOfficial

En medio de esta situación, el Aston Villa no se olvidó de su arquero y lo saludó por el día de su cumpleaños. “Happy birthday, Emi”, compartió el club de Birmingham, a través de sus redes sociales, felicitando al guardameta marplatense por su cumpleaños número 33.

Los rumores y el futuro de Emiliano “Dibu” Martínez

“El traspaso de Martínez parecía muy difícil en términos puramente financieros. Gana más que (André) Onana según su contrato firmado el verano pasado, vigente hasta 2029, y el Villa habría exigido una tarifa de traspaso superior a los 30 millones de libras“, explicó ‘The Athletic’.

Emiliano "Dibu" Martínez seguirá su carrera en Aston Villa. Foto: Reuters (Craig Brough)

Y agregó sobre el futuro próximo de “Dibu” Martínez: “Finalmente abandonó el campo de entrenamiento del Villa para volar a Argentina y unirse a la selección de Lionel Scaloni antes de los partidos de clasificación para el Mundial contra Venezuela y Ecuador“.

De esta manera, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 continuará en Aston Villa, a pesar de un ofrecimiento del Galatasaray (Turquía). En Birmingham, deberá luchar por la titularidad contra el neerlandés Marco Bizot, quien lo reemplazó en la última fecha de Premier League.