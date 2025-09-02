La salud de Miguel Ángel Russo: estudios, internación y la fecha para el alta médica

El técnico de Boca se encuentra en una clínica en Belgrano tras hacerse una serie de chequeos. ¿Qué le pasó?

Miguel Ángel Russo en Boca. Foto: NA

Miguel Ángel Russo se encuentra internado en un sanatorio porteño tras haber ido a hacerse un chequeo de rutina.

Tras los controles, le diagnosticaron una infección urinaria, por lo que le recomendaron que pase la noche en el sanatorio Fleni de Belgrano. Se estima que, de no mediar inconvenientes, este miércoles recibirá el alta médica.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca. Foto: NA

Russo ya se había realizado estudios la semana pasada pero, al descubrirse una infección, se le ordenó una medicación intravenosa.

“Si mañana transcurre bien el día, la idea es que se vaya a su domicilio y continúe con un tratamiento ambulatorio”, informaron, al tiempo que precisaron que Russo está estable, en una sala común.

Miguel Ángel Russo Foto: NA

El pasado domingo en la victoria xeneize ante Aldosivi en Mar del Plata, se lo vio al director técnico cansado físicamente, aún más con la lluvia y el frio intenso con el que se disputó el partido.

Este miércoles, el Xeneize regresará a los entrenamientos y se espera que Claudio Úbeda esté al frente de los trabajos.