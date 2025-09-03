Leandro Paredes podría ser desafectado de la Selección Argentina y regresar a Boca antes de tiempo: qué tendría que pasar

El mediocampista de 31 años es la figura del Xeneize que lo necesita en óptimas condiciones para afrontar el torneo local. Scaloni lo piensa de titular ante Venezuela.

Leandro Paredes junto a Lionel Messi en las prácticas de la Selección Argentina de cara al partido frente a Venezuela, en el predio de Ezeiza. Foto: EFE.

Es una realidad que Leandro Paredes ha jerarquizado al mediocampo de Boca desde su llegada y bien ganada tiene su convocatoria a la Selección Argentina para los partidos ante Venezuela (de este jueves) y Ecuador (del próximo martes).

Además, el DT argentino Lionel Scaloni planea ubicar en el 11 titular a Paredes frente a la selección vinotinto, en parte por su rendimiento en los últimos partidos y también por algunas ausencias en el mediocampo.

Leandro Paredes sería titular en el partido contra Venezuela. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni.

¿Por qué Paredes podría regresar antes a Boca?

La doble fecha FIFA para la Selección Argentina empieza este jueves y termina el martes próximo. Los jugadores que citó Scaloni están convocados para ambos partidos, pero en el caso de Leandro Paredes, él podría abandonar antes la concentración albiceleste para sumarse más rápido a los entrenamientos de Boca.

Y es que Paredes acumula una tarjeta amarilla que lo pone al límite de la suspensión, y en caso de ser amonestado ante Venezuela, ya no podría jugar ante Ecuador, por tener que cumplir una fecha de receso obligado.

Los elogios de Scaloni para con Paredes

“Ha jerarquizado el fútbol argentino y en Boca cada vez se va haciendo más importante”, reflexionó Lionel Scaloni respecto de la influencia que tuvo el ex Roma en el conjunto xeneize.

“Con nosotros ha jugado, ha salido, ha estado en el banco, pero eso no quita que para mí sea fundamental. A veces desde adentro, a veces desde afuera, pero es un futbolista que con la pelota hay muy pocos como él, muy pocos. Tiene un criterio para jugar increíble”, continuó Scaloni para llenar de elogios al volante de 31 años.

Lionel Scaloni, Selección Argentina. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y aprovecha estos partidos para probar esquemas y jugadores a menos de un año de la cita mundialista en donde intentará defender su título de campeón del mundo.