¿Tirón de orejas para Franco Colapinto?: Alpine decidió que Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica del GP de Italia

El piloto reserva oriundo de Estonia se subirá al monoplaza A525 por primera vez. Anteriormente lo hizo a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.

Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1. Foto: Reuters (Piroschka Van De Wouw)

Luego de una buena actuación en el Gran Premio de Países Bajos y en la previa a lo que serrá la actividad de la Fórmula 1 en Italia, Alpine anunció que Franco Colapinto no estará desde el inicio en el circuito de Monza el próximo fin de semana.

La escudería francesa decidió que Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Colapinto.

De esta manera, el piloto reserva oriundo de Estonia se subirá al monoplaza A525 por primera vez en una FP1, ya que anteriormente lo hizo a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.

El anuncio de Alpine sobre la ausencia de Colapinto

Alpine lanzó un comunicado para anunciar la participación del estonio: “El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1″, señaló la escudería.

Y añadió: “Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”.

Paul Aron, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram @paularon_

Por su parte, Aron expresó su alegría, afirmando que tien “muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza”.

“Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, dijo el joven de 21 años.

Gran Premio de Italia: días y horarios

Viernes 5 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 6 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11

Domingo 7 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10 h

*Todos los horarios corresponden a la Argentina