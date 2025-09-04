Selección Argentina: entradas carísimas, reventa imparable y un arresto

Los hinchas, varios de ellos del interior del país, recurren a esta situación de cara al posible último partido de Lionel Messi en Eliminatorias. En medio del caos, cayó “La Reina de la Reventa”.

Cayó "La Reina de la Reventa". Foto: NA

La Selección Argentina se enfrenta este jueves a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien los dirigidos por Lionel Scaloni ya lograron la clasificación para el Mundial 2026, muchas personas no se quieren perder el partido que significaría el último de Lionel Messi por los puntos en suelo argentino.

En ese contexto, las entradas para el encuentro se agotaron en pocas horas, pero ante la gran demanda nace una movida ilegal: la reventa de entradas.

Poco a poco, Messi se despide de la Selección Foto: Instagram/@leomessi

Según denunciaron varios hinchas en las últimas horas, algunos de estos boletos se consiguen en dólares. Los precios van desde los USD300 hasta los USD850.

En tanto, otros valen hasta casi un millón de pesos, más del doble de una entrada oficial.

Los simpatizantes, varios de ellos del interior del país, recurren a esta situación de cara al posible último partido de Messi en Eliminatorias, por lo que los precios se descontrolaron.

Cayó “La Reina de la reventa”

“The Armenian Girl”, conocida en redes como “La Reina de la reventa”, fue detenida en las últimas horas en su casa de Villa Santa Rita, en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad.

La mujer de 35 años es famosa por ofrecer entradas para los eventos más buscados. “¡Gracias a todos por confiar!!! Sigo trabajando! Estoy activa”, escribió en su cuenta de Instagram poco antes de ser arrestada. La frase acompañaba una foto en la que se mostraba con entradas para el partido de esta noche entre Argentina y Venezuela.

La investigación inició el viernes, cuando la Dirección de Prevención en Eventos Masivos detectó su perfil en redes sociales, donde ofrecía entradas para espectáculos deportivos y musicales, además de presumir sobre la autenticidad de sus boletos y advertir contra la compra de tickets falsos.

La acusada ofrecía accesos exclusivos que iban desde el Fan Vip hasta plateas Belgrano alta y la tribuna Sívori baja del Monumental, siempre a precios muy por encima de los oficiales.

La causa quedó a cargo del fiscal Maximiliano Vence y el juez José Béguelin, quien ordenó allanar la casa de mujer. Allí, los investigadores secuestraron 5.018.000 pesos, 3455 dólares, siete teléfonos celulares, una notebook y un revólver Houston calibre 32 con seis municiones. También había anotaciones con nombres de presuntos clientes, precios y ubicaciones de las entradas.

Tras el allanamiento, “La Reina de la Reventa” fue imputada por violación al artículo 91 del Código Contravencional de la Ciudad, que sanciona la reventa ilegal de entradas.

La Justicia investiga si la detenida mantenía vínculos con un importante gerente de una productora de espectáculos, lo que podría ampliar el alcance de la causa. En paralelo, ya se anticiparon nuevos allanamientos para desarticular por completo la organización.