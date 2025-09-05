La bronca de Franco Colapinto tras terminar último en la FP2 del GP de Italia: “No se sentía bien el auto”

“Lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno. Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho” disparó el argentino.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, mostró su malestar con las altas temperaturas en el inicio del fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia.

Luego de terminar último en la segunda práctica libre de este viernes, el oriundo de Pilar aseguró que el calor “viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas”, aunque afirmó: “Trataremos de mejorar”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

“Estamos un poco lejos, creo que hay que entender el porqué en la noche. Porque tenemos tan poco grip atrás y sobre calentamos las gomas. Un poco de trabajo para esta tarde y estar listos para mañana” agregó.

En cuanto a lo que fue el rendimiento del equipo en estas dos pruebas libres, Colapinto señaló: “Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino. Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre (Gasly). Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

“Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno. Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho” añadió el argentino.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Gran Premio de Italia: días y horarios de la participación de Franco Colapinto en Monza

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3 : 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas.

Domingo 7 de septiembre