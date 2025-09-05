Sin Franco Colapinto en pista: cómo le fue a Alpine en el inicio del Gran Premio de Italia con Paul Aron

El argentino cedió su monoplaza al piloto estonio para la FP1 en el Circuito de Monza. La escudería francesa volvió a mostrarse en los últimos lugares.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Tal como se había anunciado previamente, Franco Colapinto cedió su Alpine a Paul Aron para la primera práctica del Gran Premio de Italia 2025. Con el objetivo de completar su entrenamiento obligatorio, el estonio salió a pista en el primer turno del viernes en el Circuito de Monza, donde finalizó 20°, mientras que Pierre Gasly completó la sesión 18°.

Tras un positivo fin de semana para el argentino, donde finalizó 11° en el Gran Premio de los Países Bajos, comenzará su participación en Monza durante la tarde italiana del viernes.

Paul Aron en el Gran Premio de Italia. Foto: X Alpine

Aron tuvo su mejor tiempo en 1:22.153s, mientras que Gasly fue más rápido con una diferencia de medio segundo, con un registro de 1:21.653s.

El más veloz de la tanda fue Lewis Hamilton de Ferrari, que tuvo a su dupla en lo más alto, ya que Charles Leclerc terminó segundo. El podio lo completó Carlos Sainz con su Williams, a la espera de poder llevarse puntos este fin de semana.

McLaren fue el otro equipo que tuvo a un piloto de reserva en la FP1. Alexander Dunne tomó el monoplaza de Oscar Piastri y finalizó 16°, mientras que Lando Norris completó la primera sesión 6°.

FP1 CLASSIFICATION



Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza 🇮🇹🤩#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Alpine está obligado a mejorar su rendimiento en lo que resta del fin de semana, ya que el objetivo será reencontrarse con los puntos. En la última carrera, Colapinto llegó 11°, mientras que Gasly tuvo problemas con la estrategia y terminó 17°.

Cabe recordar que Monza trae buenos recuerdos para el argentino, ya que allí realizó su debut en Fórmula 1 durante 2024, de la mano de Williams. En aquella oportunidad, el piloto largó 18° pero logró ganar importantes puestos y finalizar 12°.

Gran Premio de Italia: días y horarios de la participación de Franco Colapinto en Monza

Viernes 5 de septiembre

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas.

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3 : 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas.

Domingo 7 de septiembre