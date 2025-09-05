Sin Franco Colapinto en pista: cómo le fue a Alpine en el inicio del Gran Premio de Italia con Paul Aron
Tal como se había anunciado previamente, Franco Colapinto cedió su Alpine a Paul Aron para la primera práctica del Gran Premio de Italia 2025. Con el objetivo de completar su entrenamiento obligatorio, el estonio salió a pista en el primer turno del viernes en el Circuito de Monza, donde finalizó 20°, mientras que Pierre Gasly completó la sesión 18°.
Tras un positivo fin de semana para el argentino, donde finalizó 11° en el Gran Premio de los Países Bajos, comenzará su participación en Monza durante la tarde italiana del viernes.
Aron tuvo su mejor tiempo en 1:22.153s, mientras que Gasly fue más rápido con una diferencia de medio segundo, con un registro de 1:21.653s.
El más veloz de la tanda fue Lewis Hamilton de Ferrari, que tuvo a su dupla en lo más alto, ya que Charles Leclerc terminó segundo. El podio lo completó Carlos Sainz con su Williams, a la espera de poder llevarse puntos este fin de semana.
También podría interesarte
McLaren fue el otro equipo que tuvo a un piloto de reserva en la FP1. Alexander Dunne tomó el monoplaza de Oscar Piastri y finalizó 16°, mientras que Lando Norris completó la primera sesión 6°.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 5, 2025
Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza 🇮🇹🤩#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT
Alpine está obligado a mejorar su rendimiento en lo que resta del fin de semana, ya que el objetivo será reencontrarse con los puntos. En la última carrera, Colapinto llegó 11°, mientras que Gasly tuvo problemas con la estrategia y terminó 17°.
Cabe recordar que Monza trae buenos recuerdos para el argentino, ya que allí realizó su debut en Fórmula 1 durante 2024, de la mano de Williams. En aquella oportunidad, el piloto largó 18° pero logró ganar importantes puestos y finalizar 12°.
Gran Premio de Italia: días y horarios de la participación de Franco Colapinto en Monza
Viernes 5 de septiembre
- Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas.
Sábado 6 de septiembre
- Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas.
- Clasificación: 11.00 a 12.00 horas.
Domingo 7 de septiembre
- Carrera: 10.00 horas.