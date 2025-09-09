Fue suplente del “Mono” Navarro Montoya: murió un arquero de Boca tras sufrir una descompensación en la ruta

El domingo en la localidad bonaerense de Brandsen, quien fuera ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central, falleció a sus 60 años tras sufrir una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica.

Silva tenía 60 años Foto: archivo

El ex arquero uruguayo de Boca, Carlos Silva, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica y falleció a sus 60 años al colisionar con otro auto.

El domingo en la localidad bonaerense de Brandsen, quien fuera ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central, falleció a sus 60 años tras sufrir una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica.

El auto de Silva zigzagueó y terminó colisionando con otro vehículo, provocando su fallecimiento en el acto. El ex arquero iba a la Costa a escriturar una casa que estaba en proceso de construcción, un proyecto personal que no llegó a concretar.

Carlos Silva, ex arquero Foto: archivo

La carrera de Silva

El oriundo de Montevideo inició su carrera en el Deportivo Morón, club en el que llegó a debutar y dejó una huella al ascender a la B Nacional en 1990. Luego pasó por Quilmes y Argentinos Juniors, pero, en 1993, dio el salto a la Primera División donde se convirtió en el arquero suplente de Fernando Navarro Montoya en Boca.

Silva disputó solo tres partidos, dos amistosos en 1995 ante River Plate y Vélez y un encuentro oficial ante Lanús en el estadio La Bombonera, ingresando a falta de 10 minutos por Navarro Montoya.

El uruguayo se retiró en 2002 y se integró al cuerpo técnico de Menotti en Rosario Central como ayudante y, años más tarde, como entrenador de arqueros con Ángel Cappa.