Talleres vs Boca. Foto: X @CATalleresdecba

Boca Juniors le ganó 1-0 a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes por la la jornada 13 de la Zona A del Torneo Apertura, que volvió al ruedo tras la Fecha FIFA. El gol de la noche lo marcó Adam Bareiro.

El primer tiempo no contó con grandes emociones. Ambos equipos se estudiaron durante buena parte de los 45 minutos y tuvieron que luchar contra un clima y césped inestable.

El acercamiento más claro para los de Claudio Úbeda fue a los 30 minutos, con un disparo desde afuera del área del juvenil Tomás Aranda, que el arquero Guido Herrera contuvo bajo su palo derecho.

Talleres vs Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Por el lado de los de Carlos Tevez, tuvieron la opción de abrir el marcador a los 40’: Leandro Brey (que reemplaza al desgarrado Agustín Marchesín) salió mal a cortar un centro y dejó una pelota suelta en el área grande, que terminó en un remate de tijera de Ronaldo Martínez, el cual fue despejado sobre la línea. De todas maneras, el delantero paraguayo estaba en posición adelantada y la jugada fue anulada.

En el segundo tiempo, el control de la pelota fue para Boca, aunque sin una gran cantidad de chances de gol.

A los 57’, un gran pase filtrado de Aranda dejó mano a mano a Miguel Merentiel, que quiso eludir a Herrera con un autopase, pero el arquero salió rápido, adivinó la jugada del uruguayo y se quedó con la pelota.

Talleres vs Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Además de los regresos de Leandro Paredes (jugó con la Selección Argentina) y Santiago Ascacibar (venía de una lesión), la alegría “xeneize” llegó a los 70′. Aranda habilitó a Merentiel por la derecha, quien tiró un centro raso y, detrás de todos apareció Adam Bareiro para empujarla y marcar su cuarto gol en seis partidos desde su llegada al club.

De ahí en adelante, la “T” intentó empatar con más empuje que juego, mientras que el conjunto de la Ribera no supo aprovechar los contraataques con una defensa rival en pleno ataque.

La próxima fecha, Boca recibirá a Independiente en La Bombonera, el sábado 11 de abril a las 19.30. En el medio, debutará en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, el martes 7 a las 21.30 como visitante. Por su parte, la jornada siguiente Talleres visitará a Defensa y Justicia, el lunes 13 a las 16.30.

Cómo quedó el historial entre Boca y Talleres

Con este resultado, Boca y Talleres jugaron 58 partidos. El “Xeneize” lidera el historial con 25 victorias, 20 empates y 13 derrotas.

Los detalles del partido entre Boca y Talleres