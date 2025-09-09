Problemas para Scaloni: el riesgo que corre la Selección Argentina en el último partido de Eliminatorias contra Ecuador

En la última fecha del torneo clasificatorio para el Mundial 2026, puede darse un problema inesperado para el plantel.

La Selección Argentina disputará una serie de amistosos en octubre. Foto: Reuters.

La Selección Argentina disputará este martes ante Ecuador el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Parece ser un encuentro tranquilo, ya que ambos equipos ya aseguraron su boleto a Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el reglamento de FIFA advierte sobre un hecho que podría complicar el futuro de los jugadores.

Los dirigidos por Lionel Scaloni deberán tener precaución en el duelo ante Ecuador, que se disputará este martes desde la 20 hora argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Hay una buena y una mala en la normativa FIFA. Por un lado, está el apartado de la acumulación de tarjetas amarillas, que se limpiarán una vez que terminen las Eliminatorias. Por el otro, la mención a las tarjetas rojas puede ocasionar un dolor de cabeza para el plantel.

El artículo 10.2 de FIFA apunta que las suspensiones por acumulación de tarjetas que ocurren en las Eliminatorias “no se trasladarán a la fase final”, por lo que no hay riesgo vinculado al Mundial. Esto no es igual para las expulsiones, ya que su vigencia puede significar bajas a futuro.

Nahuel Molina; Argentina vs. Ecuador; Copa América 2024. Foto: Reuters.

El reglamento señala que “se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”. En caso de que algún jugador de la Selección Argentina sea expulsado ante Ecuador, podría perderse el debut en el Mundial 2026.

Cabe recordar que Lionel Scaloni mandará a la cancha a casi todo el equipo titular, más allá de que la clasificación está garantizada hace varias fechas. La baja más sensible de Argentina será la de Lionel Messi, que no viajó a Ecuador tras haber disputado los 90 minutos en la goleada ante Venezuela.

El posible equipo de la Selección Argentina para visitar a Ecuador

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Con la baja de Messi, Lautaro Martínez vuelve a la titularidad en la Albiceleste. Además, hay otro cambio obligado: la entrada de Leonardo Balerdi por la lesión de Cuti Romero. Todo indica que Franco Mastantuono saldrá del 11 inicial y su lugar lo tomaría Nicolás González, para formar un frente ofensivo de tres jugadores.

El equipo argentino para visitar a Ecuador: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González.