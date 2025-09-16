Franco Mastantuono fue nominado a un prestigioso premio y apunta a convertirse en el mejor juvenil del planeta

Cuando tan solo tenía 18 años, Lionel Messi conquistó el mismo galardón que ahora busca el exfutbolista de River Plate.

Franco Mastantuono, nominado a Golden Boy 2025. Foto: REUTERS

Un premio que solo recibieron dos futbolistas argentinos desde su creación, Lionel Messi en 2005 y Sergio “Kun” Agüero en 2007, ubicó a Franco Mastantuono entre los nominados a mejor juvenil del planeta.

Solamente considerando a quienes se encuentran jugando en Europa, el Golden Boy 2025 es un galardón que se le entrega al jugador sub-21 más destacado y que tiene a Lamine Yamal como vigente poseedor. Las votaciones comenzarán en las próximas semanas y el ganador será anunciado antes de fin de año.

Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

Este año, el exjugador del Millonario es el único representante albiceleste en el listado de 100 candidatos.

Entre los nominados más conocidos en el mundo del fútbol se encuentran Pau Cubarsí (Barcelona), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Endrick, Arda Güler y Dean Huijsen (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United) y Kenan Yildiz (Juventus).

Lamine Yamal es el último ganador del Golden Boy. Foto: Reuters

El ranking tiene en cuenta la cantidad de minutos en la cancha, la jerarquía del equipo en el que juega cada deportista, además de la participación en sus respectivas selecciones nacionales. Franco Mastantuono tuvo un gran paso por River y su llegada al Real Madrid fue muy aplaudida.

En la edición 2024 hubo tres nominados argentinos: Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni; pero todos quedaron detrás de Lamine Yamal, quien no está seleccionado porque la regla indica que quien se haga con la estatuilla una vez no puede volver a ganarlo.

Todos los ganadores del Golden Boy