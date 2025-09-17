Belgrano venció a Newell´s y se metió en las semifinales de la Copa Argentina

Se impuso 3 a 1 en San Luis. En la próxima instancia, se medirá ante Argentinos Juniors.

Copa Argentina, Belgrano vs. Newell´s Foto: @Copa_Argentina

Belgrano venció por 3 a 1 a Newell’s en San Luis para meterse, por primera vez en su historia, en las semifinales de la Copa Argentina.

Con un doblete de Franco Jara a los 27 minutos del primer tiempo y a los 32 del segundo, y otro tanto de Lisandro López, a los 6 del complemento, el Pirata fue superior en todo el partido disputado en el estadio Único La Pedrera.

Copa Argentina, Belgrano vs. Newell´s Foto: @Copa_Argentina

Newell´s se había puesto en ventaja por intermedio de Carlos González Espínola, a los 9 minutos de juego.

Con este triunfo, Belgrano enfrentará en semifinales a Argentinos Juniors.

La crónica del partido

La Lepra pegó primero, apenas a los 9 minutos, con un gol de González Espínola, quien definió con precisión tras una asistencia de Darío Benedetto.

Sin embargo, la ventaja duró poco: Belgrano se reorganizó, equilibró el juego y encontró la igualdad pasado el minuto veinte gracias a Jara, que abrió el marcador para el equipo cordobés con una volea de tijera que superó al arquero Juan Espínola.

En el segundo tiempo, Belgrano mostró superioridad en todos los aspectos del juego. Espínola tuvo una reacción destacable ante un tiro a quemarropa, pero no pudo controlar el rebote, que “Licha” López aprovechó para poner el 2-1 a favor del Pirata.

Copa Argentina, Belgrano vs. Newell´s Foto: @Copa_Argentina

El equipo cordobés siguió manejando el ritmo del encuentro y selló la victoria, a nueve minutos del final, con una notable jugada colectiva que terminó con Jara definiendo dentro del área para el 3 a 1 final.