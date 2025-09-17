Copa Libertadores 2025: así está el historial entre River y Palmeiras antes del cruce por cuartos de final

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo buscará meterse entre los cuatro mejores, aunque su rival es uno de los candidatos.

River y Palmeiras en Copa Libertadores. Foto: NA

River va en busca de la quinta Copa Libertadores de su historia. Para ello, deberá superar un importante obstáculo en los cuartos de final: Palmeiras de Brasil. Ambos equipos tienen una larga historia, con una balanza que se inclina para el Verdao, algo que buscará revertir el Millonario.

El primer partido de la serie se disputará este miércoles desde las 21:30 en el Monumental. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscan una ventaja para poder cerrar la clasificación en Brasil, aunque está claro que será más que complejo.

River Plate en Copa Libertadores. Foto: REUTERS

Una racha parece ser un guiño para el entrenador, ya que su equipo lleva 12 partidos sin perder. De todos modos, su último antecedente en Copa Libertadores mostró dificultades para avanzar, donde tuvo que esperar a los penales para eliminar a Libertad de Paraguay.

Una cara distinta muestra Palmeiras en la actual Copa Libertadores. El conjunto brasileño no dejó lugar a dudas en la fase de grupos, además de que eliminó sin problemas a Universitario de Perú en octavos.

El historial entre ambos equipos marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2. Como si fuera poco, un dato alerta en River: siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.

River y Palmeiras en Copa Mercosur Foto: NA

El primer cruce entre ambos equipos se dio en las semifinales de la Copa Libertadores 1999. En dicha serie, el Millonario ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado.

Ese mismo año, pero en la Copa Mercosur, River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos. En el primer enfrentamiento, que se dio en el Monumental, igualaron 3-3, mientras que en Brasil el Palmeiras goleó nuevamente por 3-0, lo que significó la eliminación de los argentinos.

Dos años después, en la fase de grupos de la Copa Mercosur, el “Millonario” y el “Verdao” se volvieron a ver las caras. En aquella ocasión se dieron los últimos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.

River y Palmeiras en Copa Libertadores. Foto: NA

El último antecedente entre ambos equipos, en las semifinales de la Copa Libertadores 2021, es el más doloroso para los hinchas de River.

En la ida, que se llevó a cabo en la cancha de Independiente, el Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0.

Sin embargo, River fue por el milagro en Brasil y un sólido arranque con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré ilusionaba a los fanáticos “Millonarios” con la remontada.

Copa Libertadores, Palmeiras vs. River, REUTERS

Incluso Gonzalo Montiel anotó el gol que hubiese significado la igualdad en el global, pero fue anulado de manera insólita en una revisión donde el VAR “le buscó el pelo al huevo”.

Finalmente, el Palmeiras terminaría perdiendo 2-0 como local, pero avanzó gracias al 3-0 obtenido en la ida. Ya en la final, los dirigidos por el portugués Abel Ferreira conseguirían un triunfo agónico por 1-0 ante el Santos para conquistar su segunda Copa Libertadores.

El historial entre River y Palmeiras

Semifinales de la Copa Libertadores 1999

River 1 – 0 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 1999

River 3 – 3 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 2001

Palmeiras 2 – 2 River

River 3 – 3 Palmeiras

Semifinales de la Copa Libertadores 2020