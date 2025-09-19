El divertido ida y vuelta de Franco Colapinto con una periodista que fue furor en redes: “¿No sabías?”

El argentino volvió a mostrar su carisma y buen humor frente a las cámaras y bromeó sobre su faceta actoral en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este domingo 21 de septiembre.

Franco Colapinto y la periodista Christine GZ. Foto: Instagram.

Este fin de semana, Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero antes de subir a la pista ya se robó la atención de los fanáticos gracias a un divertido cruce con la periodista española Christine GZ.

Durante una de las entrevistas previas a la prueba libre de este viernes, donde terminó 19° y 20° respectivamente, Colapinto mostró su lado más carismático y divertido, generando risas y comentarios en las redes sociales.

El divertido cruce de Franco Colapinto con la periodista Christine GZ. Video: Instagram / F1.

Todo comenzó cuando la cronista destacó la faceta actoral del argentino: “Por cierto, nos quedamos muy locos con cómo actúas”. Ante esto, Franco respondió con humor: “¿No sabías todavía?”. Entre risas, Christine agregó: “La primera vez dije: ‘Bueno, es suerte’, ¿pero ésta?“.

El piloto argentino continuó con su chiste: “¡Hice una cantidad de publicidades! Actuando soy mejor que manejando. Si manejando hiciera lo que hago actuando... ¿Sabés qué? Sería mejor que Schumacher y Verstappen juntos”. Y cerró entre risas: “Capaz vamos por el lado actoral. ¡No, mentira!”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Colapinto comparte momentos divertidos con Christine GZ, y sus seguidores suelen estar atentos a este tipo de intercambios.

El divertido cruce de Franco Colapinto con la periodista Christine GZ. Foto: Instagram / F1.

En los comentarios en redes sociales se destacaban mensajes como: “Se va a terminar adueñando de toda la Fórmula 1 si sigue así“, ”Estrella de cine dentro y fuera de la pista“, y ”¡Te queremos Franquito!“.

Días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 05:30.

Clasificación: 09:00.

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00.

Todos los horarios corresponden a Argentina. Las sesiones, incluyendo prácticas, clasificación y la carrera, podrán seguirse en vivo por Disney+.

Franco Colapinto vuelve a Azerbaiyán, donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1. Foto: X @F1

El enojo de Franco Colapinto tras las prácticas libres en el GP de Azerbaiyán: “Nos está costando mucho”

Franco Colapinto aseguró este viernes que “está costando mucho en esta pista” tras salir penúltimo y último en las pruebas libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras otra pobre presentación en el Circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, el piloto argentino de Alpine afirmó que “no hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance”.

Franco Colapinto en Bakú. Foto: REUTERS

“Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana, está siendo un día difícil. Estamos muy lejos así que a laburar para mañana” agregó.

El argentino terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.