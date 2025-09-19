Franco Colapinto no tuvo un buen rendimiento en las prácticas libres 1 y 2 en el Gran Premio de Bakú

El argentino sufrió el rendimiento de su Alpine y quedó en los últimos puestos en el callejero de Azerbaiyán. ¿Cómo sigue la actividad en la Fórmula 1?

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 19, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Leonhard Foeger Foto: REUTERS

Franco Colapinto sufrió nuevamente la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Azerbaiyán.

El argentino terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Baku. Foto: REUTERS

Desde el comienzo de la práctica libre 1 se notó que este viernes iba a ser una pesadilla para los pilotos de Alpine, ya que terminaron en las últimas posiciones y muy lejos del resto.

Colapinto había quedado a dos segundos y medio del ganador de la sesión, el británico Lando Norris, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó incluso por debajo suyo.

La gran sorpresa del día llegó en la práctica libre 2, donde Lewis Hamilton, quien está teniendo una temporada verdaderamente para el olvido en Ferrari, registró el mejor tiempo al girar en 1:41,293.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Colapinto empeoró su rendimiento, ya que registró el peor tiempo e incluso quedó a casi medio segundo del penúltimo, que fue el Aston Martin de Fernando Alonso.

¿Cómo sigue la actividad de la F1?

La actividad en Azerbaiyán continuará este sábado con la práctica libre 3, que comenzará a las 5:30 (hora de Argentina), mientras que la clasificación se llevará a cabo a partir de las 9.

El domingo, la carrera del callejero de Bakú se disputará desde las 8 (hora argentina)