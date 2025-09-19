El enojo de Franco Colapinto tras las prácticas libres en el GP de Azerbaiyán: “Nos está costando mucho”

El piloto argentino de Alpine se mostró frustrado tras salir penúltimo y último en las pruebas libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Baku. Foto: REUTERS

Franco Colapinto aseguró este viernes que “está costando mucho en esta pista” tras salir penúltimo y último en las pruebas libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras otra pobre presentación en el Circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, el piloto argentino de Alpine afirmó que “no hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance”.

Franco Colapinto en Bakú. Foto: REUTERS

“Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana, está siendo un dia dificil. Estamos muy lejos así que a laburar para mañana” agregó.

Colapinto no tuvo un buen rendimiento en Bakú

El argentino terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

Desde el comienzo de la práctica libre 1 se notó que este viernes iba a ser una pesadilla para los pilotos de Alpine, ya que terminaron en las últimas posiciones y muy lejos del resto.

Colapinto había quedado a dos segundos y medio del ganador de la sesión, el británico Lando Norris, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó incluso por debajo suyo.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 19, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Leonhard Foeger Foto: REUTERS

La gran sorpresa del día llegó en la práctica libre 2, donde Lewis Hamilton, quien está teniendo una temporada verdaderamente para el olvido en Ferrari, registró el mejor tiempo al girar en 1:41,293.

Colapinto empeoró su rendimiento, ya que registró el peor tiempo e incluso quedó a casi medio segundo del penúltimo, que fue el Aston Martin de Fernando Alonso.

¿Cómo sigue la actividad de la F1?

La actividad en Azerbaiyán continuará este sábado con la práctica libre 3, que comenzará a las 5:30 (hora de Argentina), mientras que la clasificación se llevará a cabo a partir de las 9.

El domingo, la carrera del callejero de Bakú se disputará desde las 8 (hora argentina).