Quién es Paul Aron, el piloto estonio que compite con Franco Colapinto por un lugar en Alpine para la Fórmula 1 2026

Con Pierre Gasly ya confirmado en el equipo hasta 2028, la elección del compañero para la próxima temporada será crucial para el futuro de Alpine en la categoría reina del automovilismo.

Paul Aron, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram @paularon_

Según afirmó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, en el inicio de la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto es uno de los dos candidatos a ocupar el segundo asiento de la escudería en 2026. El otro es el estonio Paul Aron, hoy piloto de reserva de la escudería francesa junto a Jack Doohan.

Briatore resaltó que la elección se hará únicamente en función del desempeño y el potencial de los pilotos, sin que intervengan factores externos. Esto cobra relevancia ya que Aron logró ganar protagonismo ante los directivos del equipo gracias a sus destacadas actuaciones en el simulador y en las pruebas cerradas.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Nacido en Tallin, Estonia, Aron comenzó su carrera en el karting, destacándose al ganar el Campeonato Europeo Junior de Karting en 2018. Posteriormente, ascendió a las fórmulas menores, compitiendo en categorías como la Eurocopa de Fórmula Renault, la F4 italiana y la F3 asiática y europea. En 2023, debutó en la Fórmula 2 con Trident y Hitech, logrando una victoria, ocho podios, cuatro pole positions y dos vueltas rápidas en 30 carreras.

En noviembre de 2024, Aron fue confirmado como piloto de pruebas de Alpine para la temporada 2025, tras su destacada actuación en la F2. Desde entonces, participó en sesiones de entrenamientos libres (FP1) con Sauber en Silverstone y Budapest, y con Alpine en el Gran Premio de Italia en Monza.

El día que Franco Colapinto le ganó a Paul Aron, el piloto con el que compite por un lugar en Alpine

En el 2023, Paul Aron pegó el salto a la Fórmula 2 para correr en el equipo Hitech GP. Allí fue rival de Franco Colapinto y vivieron una apasionante rivalidad deportiva.

El piloto de Estonia tuvo un gran rendimiento en sus primeras carreras, pero hubo un punto de inflexión para una mala racha: en la última vuelta de la carrera Sprint de Imola en el 2024, Colapinto le arrebató el triunfo con una espectacular maniobra en la última vuelta. Franco incluyó el video de esa situación como una parte importante de su año en un posteo de resumen. A pesar de esto, Aron terminó tercero en el campeonato de Fórmula 2.

Paul Aron, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram @paularon_

“Yo no me meto en la vida de cada uno, pobre. Yo me hubiera quedado con más bronca de que el domingo le haya ganado de vuelta. Entonces ahí ya es como que te vas medio bajón. Ni el domingo, pobre, no me pudo ganar de vuelta. Siempre da bronca que te pasen en la última vuelta”, dijo Franco con un tono particular luego de este cruce en diálogo con Corazón de F1.

Y agregó: “Fuera de joda, es un poco entendible, pero la verdad que estaba muy mala onda en el podio. Yo tampoco lo quiero mucho, pero por lo menos le tiré un poco de champagne. Al final creo que lo aceptó un poco. Es verdad que en la rueda de prensa estaba enojado. Dijo que no había sido limpio, las b... No me pareció que hice nada raro. Se ve que estaba con bronca, de que perdió la carrera. Pero bueno, todo bien igual”.