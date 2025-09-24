Franco Colapinto reveló la importancia de Flavio Briatore en su carrera: “Me convirtió”

El piloto argentino fue entrevistado en el podcast de la Fórmula 1, donde se refirió a su presente y futuro dentro de la escudería francesa.

Franco Colapinto y Flavio Briatore. Foto: x AlpineF1Team.

Franco Colapinto acumula buenas actuaciones en las últimas carreras de Fórmula 1, más allá de sus resultados. En este sentido, cuando todavía no se confirmó su futuro en la escudería, destacó el rol de Flavio Briatore en Alpine.

Durante una entrevista en el podcast de Fórmula 1, el argentino se sinceró sobre su mirada acerca del asesor del equipo francés.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Baku. Foto: REUTERS

“Creo en Flavio Briatore. Va a llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido. Me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente”, expresó sobre la importancia que tuvo en su presente, tras pasar de Williams a Alpine.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Foto: Instagram @briatoreflavio

Y destacó, en la charla en “Beyond the Grid”, que tiene “muy buena relación” con Briatore. Y explicó sobre su personalidad, muchas veces criticada: “Es duro con todos y su manera de hacer que el equipo trabaje y de motivar a la gente… a veces puede ser un poco fuerte, y si no lo conoces, puede parecerte un poco excesivo”.

“Estoy muy agradecido, por supuesto, por la oportunidad que me dio, pero también por todo este proceso que estamos atravesando”, destacó Franco Colapinto, quien mostró una gran paridad con su compañero, Pierre Gasly.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de la escudería francesa Alpine. Foto: X / @AlpineF1Team.

Acerca de su futuro, el argentino se animó a proyectar lo que viene en el equipo: “Este año al tener un comienzo difícil, me hizo mucho más fuerte y siento que ahora puedo aprovechar esas cosas, volverme más duro y eso es bueno para el futuro. Bueno para cuando podamos estar en la cima”.

Frente a la posibilidad de extender su contrato y participar en la temporada 2026, el argentino detalló: “No me centro demasiado en eso, por supuesto que hay que aprender y tengo mucho más que encontrar, pero me estoy sintiendo mucho mejor en el equipo y en el auto”.

Y completó sobre el rendimiento de Alpine, que se encuentra en la zona baja de la clasificación: “No es ningún secreto que el auto no está donde queremos que esté y que es difícil puntuar, pero llegará el momento y quiero estar preparado para eso. Ese es mi objetivo”.