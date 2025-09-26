Franco Colapinto dio detalles de su relación con Pierre Gasly, su compañero en Alpine: “Es un líder”

El joven piloto argentino de 22 años llenó de elogios a su par francés, quien consiguió los únicos 20 puntos que tiene la escudería francesa en la actual temporada de la Fórmula 1, donde marchan último en el Campeonato de Constructores.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. Foto: REUTERS

En la previa del Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto participó de una entrevista con el podcast oficial de la Fórmula 1, ‘Beyond The Grid’, donde habló de su relación con Pierre Gasly, su compañero en Alpine.

“Es un líder, el líder del equipo. El año pasado me tocó aprender todo de Alex (Albon, en Williams), desde comienzos de este año estuve aprendiendo de Pierre“, elogió Colapinto a su par francés de 29 años.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de la escudería francesa Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Y agregó: “Él fue el que lideró al equipo, el que está fichado por varios años más y el que estuvo desarrollando el auto del año pasado a este, el que conoce cada pequeño detalle, el que sabe lo que puede sacar del auto“.

En sintonía, Franco aseguró que “Pierre es un gran tipo, el año pasado también pasamos tiempo juntos cuando estuve en Williams, nos llevamos muy bien desde aquel momento aunque no estuviéramos en el mismo equipo“.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Hungría. Foto: EFE (Boglarka Bodnar)

“Creo que estamos haciendo una buena estructura en el equipo, aunque tenemos fines de semana complicados y resultados duros para Alpine, pero siento que no estamos rindiéndonos y empujamos por más en cada momento aunque estemos atrás”, sentenció.

El piloto argentino volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo domingo 5 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Singapur, a partir de las 09:00 (hora argentina), en el circuito de Marina Bay.

Fórmula 1: el calendario completo de 2025

5 de octubre : Gran Premio de Singapur

19 de octubre : Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre : Gran Premio de México

9 de noviembre : Gran Premio de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre : Gran Premio de Las Vegas

30 de noviembre : Gran Premio de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos Lando Norris (McLaren): 299 Max Verstappen (Red Bull): 255 George Russell (Mercedes): 212 Charles Leclerc (Ferrari): 165 Lewis Hamilton (Ferrari): 121 Kimi Antonelli (Mercedes): 78 Alexander Albon (Williams): 70 Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 37 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Carlos Sainz (Williams): 31 Liam Lawson (Racing Bulls): 30 Fernando Alonso (Aston Martin): 30 Esteban Ocon (Haas): 28 Pierre Gasly (Alpine): 20 Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 Oliver Bearman (Haas): 16 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las posiciones del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1