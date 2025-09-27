La Conmebol definió las fechas de las semifinales de la Copa Libertadores: ¿cuándo jugará Racing ante el Flamengo?

La Academia visitará el Maracaná en la ida y cerrará la serie en el Cilindro. Conocé todos los detalles en la nota.

Festejo de Gustavo Costas en Racing. Foto: NA

La Conmebol dio a conocer el calendario de partidos para las semifinales de la Copa Libertadores y Racing conoció el cronograma para su serie ante Flamengo.

La ida de la serie entre la “Acaedmia” y Fla se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el mítico Maracaná.

Racing y Flamengo se enfrentarán en semifinales de Copa Libertadores. Foto: Reuters

En tanto, la vuelta será siete días después, a la misma hora, en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el “Cilindro de Avellaneda”.

La otra llave en busca de la gloria

La otra semi será entre Liga de Quito, que dejó en el camino al San Pablo de Hernán Crepo, y el Palmeiras, verdugo de River.

River Plate vs. Palmeiras en el estadio Mas Monumental, por el partido de ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2025. Foto: FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

El encuentro de ida se jugará en el Rodrigo Paz Delgado de Quito el jueves 23 de octubre desde las 19.30 (21.30 en Argentina).

Finalmente, la revancha se disputará el jueves 30 de octubre en el Allianz Parque desde las 21.30.