Racing empató con Independiente en un entretenido clásico de Avellaneda

Fue 0-0 en el Cilindro. Al “Rojo” le anularon dos goles por fuera de juego.

Racing vs Independiente. Foto: NA

Racing empató 0-0 con Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 10 del Torneo Clausura. Si bien faltaron los goles, el encuentro en el Cilindro fue más que atractivo.

La “Academia” comenzó mejor el encuentro, pero poco a poco el “Rojo” se acomodó en la cancha y fue tomando protagonismo para emparejar el duelo.

Adrián Martínez, Racing vs Independiente. Foto: NA

A los 27 del primer tiempo, Ignacio Pussetto abrió el marcador para los dirigidos por Gustavo Quinteros, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

En el complemento, el visitante apretó el acelerador y fue decidido a buscar el triunfo. A los 57′, Luciano Cabral tuvo dos chances claras. En la primera, Facundo Cambeses respondió tapando el tiro del mediocampista, mientras que en la segunda el chileno logró convertir, pero se encontraba en offside.

Gustavo Costas, Racing vs Independiente. Foto: NA

Lo que pintaba para unos 45 minutos infartantes se quedó en apenas expectativas. El partido entró en una meseta de imprecisiones producto del nerviosismo de ambos lados.

En la última jugada del encuentro, Pablo Galdames tuvo en sus pies el triunfo agónico del “Rojo”, pero una floja definición mano a mano ante Cambeses mandó la pelota a las tribunas. Todo terminó 0-0.

La próxima fecha, Racing volverá a ser local, esta vez ante Independiente Rivadavia, el lunes 6 de octubre a las 21. Por su parte, Independiente visitará a Godoy Cruz, el domingo 5 a las 14.30.

El resumen del clásico de Avellaneda