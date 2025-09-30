Mundial Sub 20 de Chile 2025: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y las posiciones tras la primera fecha
El Mundial Sub 20 está en pleno desarrollo y la Selección Argentina ya disputó su primer encuentro por la fase de grupos donde le ganó a Cuba por 3 a 1. Tras buen inicio, resulta fundamental cuándo vuelve a jugar la Albiceleste.
Así, Argentina lidera el grupo D, tras completada la primera fecha, con tres unidades, seguida de Italia que tiene la misma cantidad de puntos, pero peor diferencia de gol (los italianos le ganaron 1 a 0 a Australia).
Los próximos compromisos de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20
El torneo se disputa en Chile. Argentina deberá medirse contra los otros dos rivales del grupo D, Italia y Australia, para hacerse un lugar en los octavos de final del certamen.
El siguiente compromiso de los dirigidos por Diego Placente será ante Australia este miércoles 1° de octubre desde las 20.00 h en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.
Luego será el turno de enfrentarse a Italia, desde las 20.00 h del sábado 4 de octubre, también en el mismo estadio.
Con estos dos juegos, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025, con la esperanza de reunir triunfos o empates que la depositen en la siguiente instancia, la etapa eliminatoria de los octavos de final.
¿Cómo están las posiciones del Mundial Sub 20 tras la primera fecha de la fase de grupos?
Tras concluida la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025, las clasificaciones están de la siguiente manera:
Grupo A
- Japón 3 puntos
- Chile 3 puntos
- Nueva Zelanda 0 puntos
- Egipto 0 puntos
Grupo B
- Paraguay 3 puntos
- Ucrania 3 puntos
- Panamá 0 puntos
- Corea del Sur 0 puntos
Grupo C
- Marruecos 3 puntos
- Brasil 1 punto
- México 1 punto
- España 0 puntos
Grupo D
- Argentina 3 puntos
- Italia 3 puntos
- Australia 0 puntos
- Cuba 0 puntos
Grupo E
- Estados Unidos 3 puntos
- Francia 3 puntos
- Sudáfrica 0 puntos
- Nueva Caledonia 0 puntos
Grupo F
- Noruega 3 puntos
- Colombia 3 puntos
- Arabia Saudita 0 puntos
- Nigeria 0 puntos.
Cabe recordar que clasifican a octavos de final el primero y segundo de cada grupo más los cuatro mejores terceros, para completar el cuadro de 16 selecciones.