Mundial Sub 20 de Chile 2025: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y las posiciones tras la primera fecha

Los dirigidos por Diego Placente empezaron con buen pie esta competencia tras ganarle por 3 a 1 a Cuba y esperan los próximos dos partidos de la fase inicial desde la cima del grupo D.

Los próximos partidos de la Selección Argentina Sub 20. Foto: X @Argentina

El Mundial Sub 20 está en pleno desarrollo y la Selección Argentina ya disputó su primer encuentro por la fase de grupos donde le ganó a Cuba por 3 a 1. Tras buen inicio, resulta fundamental cuándo vuelve a jugar la Albiceleste.

Así, Argentina lidera el grupo D, tras completada la primera fecha, con tres unidades, seguida de Italia que tiene la misma cantidad de puntos, pero peor diferencia de gol (los italianos le ganaron 1 a 0 a Australia).

Argentina derrotó 3 a 1 a Cuba en la primera fecha del Mundial Sub 20. Foto: X @Argentina

Los próximos compromisos de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

El torneo se disputa en Chile. Argentina deberá medirse contra los otros dos rivales del grupo D, Italia y Australia, para hacerse un lugar en los octavos de final del certamen.

El siguiente compromiso de los dirigidos por Diego Placente será ante Australia este miércoles 1° de octubre desde las 20.00 h en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

Luego será el turno de enfrentarse a Italia, desde las 20.00 h del sábado 4 de octubre, también en el mismo estadio.

Argentina vs Cuba por el Mundial Sub 20. Foto: X @Argentina

Con estos dos juegos, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025, con la esperanza de reunir triunfos o empates que la depositen en la siguiente instancia, la etapa eliminatoria de los octavos de final.

¿Cómo están las posiciones del Mundial Sub 20 tras la primera fecha de la fase de grupos?

Tras concluida la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025, las clasificaciones están de la siguiente manera:

Los grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025. Foto: X @fifaworldcup_es

Grupo A

Japón 3 puntos

Chile 3 puntos

Nueva Zelanda 0 puntos

Egipto 0 puntos

Grupo B

Paraguay 3 puntos

Ucrania 3 puntos

Panamá 0 puntos

Corea del Sur 0 puntos

Grupo C

Marruecos 3 puntos

Brasil 1 punto

México 1 punto

España 0 puntos

Grupo D

Argentina 3 puntos

Italia 3 puntos

Australia 0 puntos

Cuba 0 puntos

Grupo E

Estados Unidos 3 puntos

Francia 3 puntos

Sudáfrica 0 puntos

Nueva Caledonia 0 puntos

Grupo F

Noruega 3 puntos

Colombia 3 puntos

Arabia Saudita 0 puntos

Nigeria 0 puntos.

Cabe recordar que clasifican a octavos de final el primero y segundo de cada grupo más los cuatro mejores terceros, para completar el cuadro de 16 selecciones.