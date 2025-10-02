Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine se enfrentará a las temperaturas extremas del Circuito Callejero de Marina Bay . El cronograma completo.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Franco Colapinto encara un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren.

El pilarense tendrá enfrente el Circuito Callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y tiene una extensión de 4,940 kilómetros.

Franco Colapinto. Foto: Instagram FrancoColapinto

Colapinto buscará sumar sus primeros puntos del año, en una temporada realmente complicada en Alpine, que posee el peor coche de la parrilla.

Como mejor resultado del año, el argentino consiguió el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.

En Singapur, Colapinto buscará repetir o mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11° cuando corría para la escudería británica Williams. Durante dicho GP, sorprendió a todos con un “dive bomb” en la largada para superar a tres rivales.

La increíble largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur 2024. Créditos: X @F1

La actividad en este Gran Premio comenzará el viernes, jornada que contará con las dos primeras prácticas libres.

El sábado será el día clave para Colapinto, ya que tendrá la tercera y última práctica libre, en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación para la carrera del domingo 5 de octubre.

Los horarios del GP de Singapur

Viernes 3/10

Práctica libre 1 a las 6:30

Práctica libre 2 a las 10

Sábado 4/10

Práctica libre 3 a las 6:30

Clasificación a las 10

Domingo 5/10

Carrera a las 9

(Hora argentina)