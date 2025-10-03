Mal viernes para Franco Colapinto: 19° en las prácticas y sin “feeling con el auto” en el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino no encontró el rendimiento deseado en el circuito callejero de Marina Bay, por lo que quedó entre los últimos puestos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Franco Colapinto no tuvo un buen comienzo en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Este viernes, el piloto argentino completó la FP1 y FP2 en el 19° lugar, tras no sentir “feeling con el auto”, como explicó frente a la prensa después de las sesiones.

A bordo de su Alpine, Colapinto no pudo completar buenas vueltas e incluso solo quedó por delante de Alexander Albon en la primera práctica, quien chocó y no pudo completar un tiempo. En la segunda parte de la jornada, pasó algo similar, pero con George Russell, que no llegó a girar con gomas blandas y fue superado por el ex Williams.

En la otra punta de la clasificación, Fernando Alonso sorprendió con su Aston Martin y terminó primero en la FP1, mientras que Oscar Piastri de McLaren fue el más veloz de la FP2.

Pierre Gasly fue más rápido que Franco Colapinto en las dos pruebas de este viernes en Singapur. El francés mostró mejor rendimiento en Marina Bay, finalizando 13° y 16°, respectivamente, lo que demuestra que puede ser un fin de semana difícil para la escudería.

Colapinto, tras las prácticas libres en Singapur: Falta de “feeling con el auto”

Colapinto, tras la actividad del viernes, indicó que está “bastante inconsistente” y que no tiene “feeling con el auto” tras terminar anteúltimo en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

Luego del inicio de la fecha 18 de la temporada en el Circuito de Marina Bay, aseguró: “Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como otras carreras u otros fines de semana que habíamos mejorado ese aspecto. Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”.

“Inconsistente hoy, difícil de poner una vuelta justa. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”. agregó el argentino.

Además, Colapinto se refirió a la utilización de los trajes refrigerantes que la Fórmula 1 implementó para este fin de semana debido a las altas temperaturas en su suelo singapurense: “No puedo ser sincero con esto. Es la decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo. No lo voy a usar más el fin de semana”.

Corre Franco Colapinto: a qué hora es la clasificación y carrera en el Gran Premio de Singapur 2025

Sábado 4 de octubre

Prácticas libres 3 : 06:30

Clasificación: 10:00.

Domingo 5 de octubre