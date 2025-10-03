Tras la victoria ante Racing: Maxi Salas recibió una importante sanción y será baja en River

El delantero fue clave en el triunfo ante Racing por Copa Argentina. Sin embargo, Marcelo Gallardo no podrá contar con él en los próximos partidos.

Maximiliano Salas, River Plate. Foto: NA

Maximiliano Salas se destacó este jueves en la victoria de River ante Racing por Copa Argentina, en lo que representaba un partido más que especial para el delantero. Tras anotar el único gol del encuentro, se conoció que recibió una sanción que significará un dolor de cabeza en el futuro para el Millonario.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le colocó una sanción más grande de la inicial, producto de su expulsión frente a Deportivo Riestra el pasado fin de semana en el Torneo Clausura.

Salas, autor de un gol en la victoria parcial de River. Foto: X @Copa_Argentina

El delantero vio la roja directa en el encuentro ante Riestra, a raíz de sus insultos contra Pablo Gualtieri, uno de los jueces de línea. En ese momento, Pablo Echavarría no dudó y lo mandó al vestuario antes de tiempo, por lo que se podía prever que la sanción sería de más de un partido.

El Tribunal de Disciplina le colocó una sanción de dos partidos, por lo que Salas será baja para River en los duelos ante Rosario Central y Sarmiento, los próximos dos compromisos del Torneo Clausura.

Maximiliano Salas; River Plate vs. San Martín de San Juan. Foto: X @RiverPlate

De todos modos, no se descarta la posibilidad de que se reduzca la pena, una vez que complete la sanción contra Rosario Central. En caso de que haya una presentación desde el Millonario, podría estar disponible para enfrentar a Sarmiento de Junín.

Si bien todavía se desconoce la fecha y la sede del partido, River ya sabe que enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de Copa Argentina. En la otra llave, Belgrano y Argentinos Juniors disputarán un lugar en la final del torneo local.

Con respecto al Torneo Clausura, los dirigidos por Marcelo Gallardo están terceros en la Zona B, detrás de Riestra y Vélez. Las dos derrotas consecutivas en el certamen le hicieron perder terreno, aunque están a solo cuatro puntos del líder, con 18 unidades conseguidas en 10 partidos.