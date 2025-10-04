El enojo de Franco Colapinto tras la clasificación del GP de Singapur: “Cosas que no podemos controlar”

Reconoció que “teníamos un auto para pasar”, aunque que “lo molestaron mucho”. Y cerró: “Hay que intentar hacer lo mejor posible mañana”.

Franco Colapinto y su bronca tras la prueba de este sábado. Foto: Instagram FrancoColapinto

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur y lamentó la situación porque según él mismo manifestó al dialogar con la prensa, “teníamos un auto para pasar”.

Con esta frase, el piloto argentino se refirió a que no logró superar la primera tanda clasificatoria y mañana tendrá la posición 18° de largada en el circuito urbano de Marina Bay, tras quedar afectado por una bandera amarilla en su última vuelta.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Casi lo logra Colapinto

Durante tramos Colapinto llegó a alcanzar la octava posición, pero una bandera amarilla que provocó su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo complicó en su última vuelta.

“Sí, buena la vuelta. Tuve muchísimo tráfico en la vuelta”, afirmó.

Aunque sí reconoció: “Me molestaron mucho (en referencia al tráfico), así que caliente teníamos un buen auto para pasar. No es que el auto era excelente, pero haciendo un muy buen esfuerzo podíamos pasar”, completó.

A posteriori, el pilarense dio su propio punto de vista y justificación de los hechos: “Por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control, pasan estas cosas y da mucha bronca”.

Franco Colapinto partirá 18° en el circuito de Singapur. Foto: Reuters (Jennifer Lorenzini)

Y casi al cierre de su entrevista, lanzó: “Hay que seguir empujando”.

“Hay que intentar hacer lo mejor posible mañana, que las gomas no se sobrecalienten tanto. Ojalá que sea un mejor día que hoy”, finalizó.

La carrera del Gran Premio de Singapur se disputará este domingo a partir de las 9.00 h y podrá verse en vivo por Disney+.