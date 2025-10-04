Franco Colapinto se reencontró con las buenas sensaciones en el Alpine y terminó 16° en la práctica libre 3

En las últimas vueltas previas a la clasificación del Gran Premio de Singapur, el argentino tuvo buenas sensaciones en su auto tras una flojo viernes. ¿A qué hora es la qualy?

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Tras un flojo viernes, Franco Colapinto tuvo una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur y terminó 16°.

El pilarense registró un mejor tiempo de 1:37,047 y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, Max Verstappen, quien va en busca de su tercer triunfo consecutivo en el campeonato.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

La segunda posición en la sesión fue para Oscar Piastri, quien terminó a solo 17 milésimas, mientras que los pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, culminaron tercero y cuarto respectivamente.

Este resultado representó una gran mejora para Colapinto con respecto a lo que había sido este viernes, jornada en la que terminó 19° tanto en la primera práctica libre como en la segunda.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

La actividad en el GP de Singapur continuará a las 10 (hora de Argentina) cuando comience la clasificación.

El orden de salida para la carrera es de vital importancia en el GP de Singapur, ya que en el circuito de Marina Bay es extremadamente complicado realizar un adelantamiento.