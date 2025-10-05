Independiente no levanta cabeza: empató con Godoy Cruz en Mendoza y acumula doce partidos sin victorias

El “Rey de Copas” igualó 1 a 1 con el “Tomba” en el estadio Feliciano Gambarte. Santiago Montiel, de penal, y Agustín Auzmendi convirtieron los goles del partido. Franco Paredes fue expulsado en el “Rojo”.

Godoy Cruz vs. Independiente, Torneo Clausura 2025. Foto: X @ClubGodoyCruz

Independiente empató 1 a 1 ante Godoy Cruz Antonio Tomba, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, disputada en el estadio Feliciano Gambarte.

Santiago Montiel (penal), a los 23 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el “Rey de Copas”, mientras que Agustín Auzmendi igualó para el “Tomba”, a los 52′ del complemento.

A los 4’ del primer tiempo ocurrió la primera polémica. Auzmendi y Franco Paredes fueron a disputar una pelota dentro del área del “Rojo”, y el delantero del “Tomba” se arrojó al suelo. Sin embargo, el árbitro Andrés Gariano no observó infracción y no sancionó penal.

Godoy Cruz vs. Independiente, Torneo Clausura 2025. Foto: X @ClubGodoyCruz

Veinte minutos más tarde, Gariano cobró la pena máxima a favor del conjunto de Avellaneda por una falta de Vicente Poggi sobre Matías Abaldo. Desde los doce pasos, Montiel puso el 1 a 0.

En el arranque del complemento, los comandados por Walter Ribonetto lograron la igualdad tras un gran cabezazo de Auzmendi, luego de un centro de Nicolás Fernández.

En una de las últimas acciones del partido, Paredes sujetó de la camiseta a Auzmendi y Gariano le mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor del “Rey de Copas”, quien reemplazó a Nicolás Freire.

Godoy Cruz vs. Independiente, Torneo Clausura 2025. Foto: X @ClubGodoyCruz

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros continúan sin sumar de a tres en el campeonato local y acumulan 12 partidos sin conseguir un triunfo. Además, se encuentran en la decimocuarta posición de la tabla anual con 35 puntos y se alejan cada vez más de puestos de copas internacionales.

Por su parte, el conjunto mendocino no logró ganar para escaparse del fondo de la tabla, donde se ubica en la vigésimo séptima plaza con 26 unidades, a seis del puesto de descenso a la Primera Nacional, lugar que ocupa San Martín de San Juan.

