Quién es Ignacio, el hijo de Miguel Ángel Russo: de no ser tenido en cuenta por su papá en Central al emotivo gesto tras su muerte

El hoy delantero de Tigre se despidió de su papá este viernes en La Bombonera y su emocionante decisión reivindicó su legado.

Ignacio Russo y Miguel Ángel Russo. Foto: Olé.

Ignacio “Nacho” Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, se despidió de su papá este viernes por la mañana y tuvo un emocionante gesto que reivindica su legado.

Luego de estar presente en la ceremonia en La Bombonera para el último adiós al DT de 69 años, que falleció este miércoles, el hoy delantero de Tigre viajó sólo a Rosario para sumarse a la concentración de cara al partido frente a Newell’s Old Boys el sábado a las 18:30 por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina.

Velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Foto: REUTERS

El accionar del jugador refleja los valores de su papá, que se fue de este mundo vistiendo el buzo de entrenador hasta último momento. El compromiso, la dedicación y la constancia que caracterizaron al DT, están presentes en la decisión de su hijo.

Quién es “Nacho” Russo

“Nacho” Russo nació un 13 de Diciembre del 2000, mientras su padre dirigía en el club Los Andes. Cuando tenia 16 años entró en las inferiores de Rosario Central, cuyos hinchas recuerdan con cariño el apellido de la familia. Miguel Ángel tuvo cinco ciclos como entrenador allí.

En 2020 tuvo su debut en primera división. Se metería entre los convocados para el partido frente a River, aunque le tocó alentar desde el banco. El “Canalla” perdió ese partido por 2 a 1. El cuatro de diciembre de ese mismo año, en un partido contra Banfield que terminaría en empate, debutó oficialmente en el club rosarino, reemplazando a Alan Bonansea.

De allí en adelante Russo fue vistiendo diferentes camisetas, buscando los minutos que le permitan asentarse en un equipo. Fue cedido a préstamo en 2021 con destino al club ubicado en San Martín, Chacarita Juniors. En el “funebrero” jugó 33 partido, convirtió 9 goles y consiguió 1 asistencia.

Luego de vestir varias camisetas, recaló en Tigre donde consiguió sumar minutos y convertir Foto: @ignaciio_russo

El año siguiente volvió a Rosario Central, pero al no ser tenido en cuenta, por su mismo padre, que dirigía el equipo en ese momento, fue a ganarse un lugar en Patronato, que a pesar de haber ganado la Copa Argentina el año anterior y jugar la Copa Libertadores, descendió y jugaba en la segunda división. En el “Rojinegro” jugaría 40 partidos y convertiría 9 goles.

2024 sería el año de su vuelta a primera. Dejó al club de Paraná para llegar la “Gloria” cordobesa, otra vez en condición de préstamo. En instituto jugó 38 partidos y consiguió 6 goles.

Actualmente, juega en Tigre, donde ha conseguido meterse entre los 11 titulares y convirtió 3 goles. El “Matador” marcha sexto en el grupo A del campeonato clausura y ocupa la misma posición en la tabla anual. En el partido contra La Lepra, Tigre busca enfilar su clasificación a la Copa Sudamericana.