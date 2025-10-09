Lionel Scaloni despidió a Miguel Ángel Russo: “Ha dejado una huella y será imborrable”

El entrenador de la Selección Argentina habló tras la muerte del entrenador de Boca, que había atravesado un largo tratamiento contra el cáncer.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo no fue obviada por los futbolistas y cuerpo técnico de la Selección Argentina. Luego de que se detuviera el entrenamiento que se estaba llevando a cabo en el predio de Inter Miami para hacer un sentido minuto de silencio, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a esa situación.

“Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede, y con un tipo tan querido en el mundo del fútbol que ha dejado una huella y será imborrable... Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona”, destacó el entrenador.

Luego, mencionó el gesto que tuvo el seleccionado al recibir la triste noticia y agregó: “Muy triste. Mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos. A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y un poco descolocados porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio”.

“Es una noticia que, después de eso, no hay nada más importante. Un fuerte abrazo a todos sus seres queridos y gracias por todo. Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse uno en una cancha de fútbol”, cerró Scaloni.

Cuándo juega la Selección argentina en Estados Unidos

El primer partido será contra Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y el siguiente será el martes 14 contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la casa del Inter Miami. Ambos empezarán a las 21 de la Argentina.