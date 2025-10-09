Muerte de Miguel Ángel Russo: se suspendió el partido entre Barracas Central y Boca de la fecha 12

El duelo que iba a disputarse el sábado desde las 14.30 se postergó tras la aprobación de la Liga Profesional. El Guapo había dado su aval y el máximo ente de nuestro fútbol lo autorizó.

Miguel Ángel Russo en Boca Foto: @BocaJrsOficial

Liga Profesional de Fútbol postergó el encuentro que iban a disputar Barracas Central y Boca por la fecha 12 del Torneo Clausura por la muerte de Miguel Ángel Russo.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la Fecha 12 del torneo Clausura (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)” escribió la LPF en X.

Más temprano, el organismo había exteriorizado su dolor por la muerte del DT “Xeneize”: “Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”.

El “Guapo” también manifestó su pesar por el fallecimiento de Russo y envió condolencias a la familia, amigos y al elenco “Xeneize”.

Barracas Central había informado antes que quedaba a la espera de lo que disponga el Xeneize respecto al partido que debían disputar el próximo sábado.

Según el comunicado, el club “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de la Ribera.