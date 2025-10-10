Claudio Úbeda y un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera: “Acompañándonos siempre”

El exayudante del director técnico compartió en sus redes sociales una historia en honor a su amigo, quien falleció a sus 69 años.

Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo. Foto: Instagram @claudio_ubeda

Claudio Úbeda volvió a recordar a Miguel Ángel Russo en sus redes sociales. A dos días de la muerte del director técnico de Boca, su principal ayudante y amigo le realizó un sentido homenaje.

En su cuenta de Instagram, Úbeda compartió la imagen de una bandera con la cara de Russo y la frase “La gloria no tiene precio” atada en uno de los alambrados de La Bombonera y escribió: “Acompañándonos siempre”.

La historia de Claudio Úbeda sobre Miguel Ángel Russo. Foto: Instagram @claudio_ubeda

Cabe recordar que las internaciones de Miguel hicieron que el “Sifón” ocupe su lugar en el banco de suplentes durante varios partidos. Ahora, con la partida del DT de 69 años, será su ayudante quien se quede a cargo del plantel del “Xeneize”, al menos hasta fin de año.

El cuerpo técnico de Boca tras la muerte de Russo

Tras la ratificación de Úbeda como entrenador principal de Boca, continuará Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo.

En la preparación física seguirán Adrián Geronimo y Cristian Aquino, mientras que Cristian Muñoz continuará como entrenador de arqueros.

Así despidió Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo

Tras conocerse la muerte de Russo, Úbeda utilizó sus redes sociales para despedirlo: lo llamó “maestro, amigo y hermano” en la publicación que hizo en Instagram.

Además, las cámaras en las cercanías de la casa del entrenador mostraron que su ayudante fue uno de los primeros en llegar tras conocerse la triste noticia.

“Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!”, indicó en su dedicatoria en la publicación de Instagram.

Cabe recordar que Claudio Úbeda trabajó junto a Russo en la parte final de su carrera. Justamente, mostró imágenes del paso que compartieron en Rosario Central, Boca y Al Nassr de Arabia Saudita.