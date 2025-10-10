Desde Riquelme y Di María hasta hinchas de River: así fue el emocionante velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera
El mundo del fútbol despidió a Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció el miércoles a sus 69 años y fue velado en La Bombonera.
Desde el mediodía hasta las noche de este jueves, personas de todas partes del país se acercaron a Brandsen 805 para darle el último adiós a una de las personas más queridas del deporte argentino.
Inmensas filas se congregaron alrededor del estadio Alberto J. Armando para ingresar al Hall Central y así dejar una muestra de afecto al entrenador.
Antes de la apertura al público, los jugadores de Boca, el staff técnico y las autoridades con Juan Román Riquelme a la cabeza se hicieron presentes para una ceremonia más privada e íntima.
Quiénes asistieron al velorio de Russo en La Bombonera
Hinchas de River, Estudiantes, Rosario Central y demás equipos del fútbol argentino y sudamericano se sumaron al velorio en La Bombonera.
El plantel de San Lorenzo fue uno de los primeros en concurrir a la ceremonia. Miguel dirigió al equipo en 2024, previo paso a asumir en Boca.
Lo mismo hicieron los jugadores de Rosario Central, institución altamente ligada con Russo, quienes asistieron a La Bombonera encabezados por Ángel Di María y el presidente Gonzalo Belloso.
Por su parte, el plantel de Barracas Central también dijo presente. El “Guapo” iba a enfrentar al “Xeneize” este sábado, pero el partido no se jugará.
También se sumaron futbolistas de Estudiantes de La Plata, Lanús, Tigre (donde juega Ignacio, hijo de Miguel) y Platense.
Julio César Falcioni, Jorge Brito (presidente de River), Raúl Cascini, Alberto Márcico, Diego Milito (presidente de Racing), dirigentes de Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata y Raúl Gámez (expresidente de Vélez Sársfield), fueron otras de las caras conocidas que se acercaron a La Bombonera para despedirse de Miguel Ángel Russo.