San Martín de San Juan dio el golpe ante San Lorenzo en el Gasómetro y sueña con quedarse en Primera

Se impuso 1 a 0 con gol del “Pulpo” González. El Verdinegro aprovechó la falta de contundencia del Ciclón para quedarse con tres puntos fundamentales para la permanencia.

Torneo Clausura, San Lorenzo vs. San Martín de SJ Foto: NA

San Lorenzo perdió como local por 1 a 0 con San Martín de San Juan y dejó pasar la posibilidad de acomodarse dentro de los ocho equipos que clasifican a los playoffs del Torneo Clausura

Con gol de Diego “Pulpo” González y una gran actuación de Matías Borgogno en el arco, el Verdinegro se aprovechó de la falta de contundencia del Ciclón y sueña con permanecer en la Primera División.

La crónica del partido

San Martin inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para inquietar a Facundo Altamirano.

Sin embargo, el equipo de Ayude ganó terreno con algunas jugadas colectivas y la apertura del juego hacia Matías Reali y Ezequiel Cerutti, aunque tampoco la causó peligro al arquero visitante Matías Borgogno.

El inicio de la segunda etapa tuvo a San Lorenzo como animador, con el ingreso de Diego Herazo muy activo para intentar romper el cero, pero la figura del arquero de San Martín se agigantó y de a poco se convirtió en la gran figura del duelo.

Hasta que a los 32 minutos del complemento, un gran centro del ingresado Santiago Barrera habilitó a Diego González, que le ganó con facilidad a toda la defensa de San Lorenzo y puso de cabeza el 1 a 0 para el Verdinegro, lo que fue un baldazo de agua helada para el local.

El homenaje a Russo

Antes del inicio del encuentro, el Cuervo y su gente le rindieron un emocionante homenaje a Miguel Ángel Russo.

Torneo Clausura, San Lorenzo vs. San Martín de SJ Foto: NA

Los jugadores de San Lorenzo y Damián Ayude utilizaron un brazalete negro con el escudo del club para honrar la memoria de Miguelo.

En el minuto de silencio, el club puso una imagen de Russo con el texto ¡Hasta siempre, Miguelo! y los hinchas en el Nuevo Gasómetro le dedicaron un emotivo aplauso.

El tuvo dos etapas en el Ciclón, la primera entre 2008 y 2009, y la segunda entre 2024 y 2025, cuando dejó su cargo para asumir su tercer ciclo en Boca.