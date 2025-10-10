Tras el velatorio en La Bombonera, trasladaron los restos de Miguel Ángel Russo al cementerio de Pilar

Según trascendió, el DT había pedido ser cremado y que parte de sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central.

Cotejo fúnebre con los restos de Miguel Ángel Russo. Foto: NA/redes

El cortejo fúnebre con los restos del entrenador de Boca Miguel Ángel Russo, quien tras ser velado en La Bombonera, fue despedido entre aplausos y cantos por cientos de hinchas para ser trasladado al cementerio de Pilar.

Russo, que falleció este miércoles por la tarde a sus 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de Brandsen 805, donde miles de personas se acercaron para despedirlo.

Velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Foto: NA

Durante las primeras horas de este viernes, el ingreso fue exclusivo para los familiares y seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de los hombres más queridos del ambiente del fútbol.

Los restos de Russo fueron trasladados al cementerio de Pilar. Según trascendió, el DT había pedido ser cremado y que sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, club en el que fue director durante la campaña para ascender en el 2014 y con el que hizo historia al ganar la Copa de la Liga 2023.

Boca, por su parte, permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas.

Quiénes asistieron al velorio de Russo en La Bombonera

Hinchas de River, Estudiantes, Rosario Central y demás equipos del fútbol argentino y sudamericano se sumaron al velorio en La Bombonera.

El plantel de San Lorenzo fue uno de los primeros en concurrir a la ceremonia. Miguel dirigió al equipo en 2024, previo paso a asumir en Boca.

Lo mismo hicieron los jugadores de Rosario Central, institución altamente ligada con Russo, quienes asistieron a La Bombonera encabezados por Ángel Di María y el presidente Gonzalo Belloso.

Por su parte, el plantel de Barracas Central también dijo presente. El “Guapo” iba a enfrentar al “Xeneize” este sábado, pero el partido no se jugará.

También se sumaron futbolistas de Estudiantes de La Plata, Lanús, Tigre (donde juega Ignacio, hijo de Miguel) y Platense.

Julio César Falcioni, Jorge Brito (presidente de River), Raúl Cascini, Alberto Márcico, Diego Milito (presidente de Racing), dirigentes de Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata y Raúl Gámez (expresidente de Vélez Sársfield), fueron otras de las caras conocidas que se acercaron a La Bombonera para despedirse de Miguel Ángel Russo.