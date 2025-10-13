Lionel Scaloni adelantó que Messi podría jugar en el amistoso ante Puerto Rico: “Si está en condiciones, jugará”

El técnico de la Selección Argentina destacó la importancia del astro rosarino en cada presentación que tiene con la ‘Albiceleste’. Además, se refirió a la situación de Matías Soulé, una joven promesa argentina que brilla en Europa y está en el radar de Italia.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

El técnico Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso que la Selección Argentina disputará este martes ante Puerto Rico y dejó varias definiciones importantes.

Entre lo más importante, Scaloni confirmó que Lionel Messi podría estar presente: “Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana jugará“.

Además, destacó el magnetismo que genera el astro rosarino en cada presentación que tiene con la camiseta celeste y blanca: “Donde va, Messi transmite algo increíble”.

Lionel Messi podría tener minutos ante Puerto Rico. Foto: Reuters.

El técnico remarcó que, más allá del carácter amistoso del encuentro, el grupo mantiene el compromiso: “No hay partidos fáciles. Puerto Rico viene haciendo buenos partidos y se merece el máximo respeto“.

Al ser consultado sobre la Finalissima ante España, aunque aclaró que todavía no hay definiciones: “No sé nada. Pregunté y por ahora no hay nada”.

Respecto a la conformación del equipo, el entrenador confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será titular, destacando su predisposición: “Dibu quiere atajar siempre, seguramente mañana ataje él”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: X @Argentina

En sintonía, habló sobre la posibilidad de ver caras nuevas en el XI inicial: “La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana”, en referencia a José Manuel López, Anibal Moreno y Lautaro Rivero.

De esta manera, el oriundo de Pujato busca aprovechar la fecha FIFA para darles minutos y evaluar su rendimiento dentro del grupo que se prepara para la próxima Copa del Mundo.

Lionel Scaloni sobre la situación de Matías Soulé

Por otro lado, se refirió a la situación de Matías Soulé, una joven promesa argentina: “Está en el radar como tantos otros chicos. Estuvo con nosotros, lo vemos con futuro de Selección“.

Matías Soulé está en el radar de la Selección de Italia. Foto: Reuters (Matteo Ciambelli)

Finalmente, Scaloni dejó en claro que la prioridad sigue siendo mantener la identidad del equipo campeón del mundo y seguir incorporando jóvenes al proyecto: “El trabajo que están haciendo en las juveniles lo hacen por amor a la camiseta”.