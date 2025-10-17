Boca prepara un emotivo homenaje para Miguel Ángel Russo en La Bombonera

El acto en recuerdo del fallecido entrenador tendrá lugar este sábado a las 18, cuando el “Xeneize” reciba a Belgrano de Córdoba por la 13° fecha de la Torneo Clausura.

Miguel Ángel Russo. Foto: REUTERS

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en Boca Juniors preparan un emotivo homenaje de cara al primer partido en La Bombonera tras tan trágico suceso, en el encuentro que dispute ante Belgrano de Córdoba, este sábado 18 de octubre a las 18.

Este será el primer partido que Boca dispute desde el fallecimiento de su DT, por lo que se espera un estadio colmado de hinchas y de emoción.

Boca se encuentra peleando por el ingreso a la Copa Libertadores del año próximo, por lo que no puede resignar puntos en el camino. Las unidades que sume serán vitales para la tabla anual y la famosa clasificación al torneo más importante a nivel continental que este año se hizo esquiva para el conjunto de La Ribera.

Se esperan muchos homenajes para despedir a Miguel Ángel Russo. Foto: Instagram Leandro Paredes

Russo dejó una huella imborrable en Boca, y fue el último técnico en salir campeón de la Copa Libertadores, allá por el año 2007. Además de como entrenador, quienes lo conocieron a Russo hablan permanentemente de sus bondades como persona.

La despedida de Miguel Ángel Russo

El entrenador tuvo su funeral y última despedida en el hall central de Brandsen 805, donde hinchas, jugadores, figuras reconocidas de otros clubes y amantes del fútbol se acercaron hasta allí para brindarle sus respetos y el último adiós.

Minuto de silencio en el entrenamiento de Boca en honor a Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

Russo, de 69 años, venía combatiendo con una enfermedad muy compleja desde hacía años, cáncer, y pese a haber logrado una mejoría, en el último tiempo se agravó su cuadro que acabó quitándole la vida.

En el homenaje que prepara Boca se intentará reflejar todo el cariño de la parcialidad xeneize para con Russo. Incluso, el plantel profesional llegará al estadio con un micro ploteado con la imagen de él y la famosa frase “A Boca no se le puede decir que no”.

Se espera una Bombonera colmada para el primer partido de Boca sin Russo. Foto: Instagram @la_bomboneraoficial

También habrá un minuto de silencio antes de que empiece el partido y los jugadores de Boca llevarán brazaletes negros en señal de duelo. También estará la imagen de Russo en una pantalla LED.

También se espera que la familia del técnico se encuentre presente en el duelo y sean recibidos por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.