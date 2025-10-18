River sigue renovando su casa: el Monumental será ampliado y ¿tendrá techo?

El estadio con mayor capacidad de Sudamérica podría convertirse en el recinto con más espectadores de toda América.

Estadio Mas Monumental. Foto: Gabriel Sotelo via Reuters Conne

Con las elecciones del próximo sábado 1 de noviembre como el gran objetivo del oficialismo en River Plate, la dirigencia del Millonario comenzó a difundir sus propuestas en caso de que el candidato a presidente de Filosofía River, Stefano Di Carlo, se imponga en los comicios.

Uno de los aspectos más importantes, más allá de revertir el actual presente futbolístico de River, es continuar perfeccionando el Estadio Monumental para que cada vez más hinchas puedan asistir a la cancha.

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

En este sentido, quien está acompañado en la fórmula por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty pretende seguir ampliando al Monumental. Pero no es solo eso: también se trabaja en un proyecto para techar el estadio.

Los cálculos estructurales ya están hechos y la idea es encontrar la manera de financiarlo sin hipotecar el futuro del club. Una vez que se consiga la manera, en Núñez tienen como objetivo principal realizar esta obra que es un deseo histórico de los hinchas y convertiría a la casa de River en uno de los recintos más modernos de Sudamérica.

River pretende tener el estadio con mayor capacidad de América

Si bien el Monumental ya tiene el honor de ser el estadio con más capacidad de Sudamérica, el Rose Bowl de Los Ángeles se impone en el continente entero. Por eso, el Millonario desea ampliar la capacidad de su cancha, que actualmente es para 85.018 espectadores, luego de lo que fue la construcción de las tribunas inferiores y también de los palcos en las cabeceras Sívori y Centenario.

Así, se está trabajando en un proyecto para superar la capacidad de 92.800 espectadores, que actualmente tiene el Rose Bowl de Los Ángeles. De conseguirlo, el Estadio Monumental será el de mayor capacidad de América.

