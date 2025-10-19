Estudiantes le ganó a Gimnasia un apasionante clásico de La Plata por el Torneo Clausura

Fue 2-0 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi gracias a los goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Estudiantes vs Gimnasia. Foto: X @EdelpOficial

Estudiantes le ganó 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata, esta vez válido por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los goles en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi los marcaron Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

La primera acción de peligro fue para el “Pincha” en los pies de Tiago Palacios, cuyo tiro libre pasó cerca del arco custodiado por Nelson Insfrán.

El primer tanto del encuentro llegó sobre el final del primer tiempo. Carrillo bajó un centro de Román Gómez y Cetré conectó un potente cabezazo que dejó sin chances a Insfrán.

En el principio del segundo tiempo, los dirigidos por Eduardo Domínguez siguieron dominando el encuentro y alcanzaron el segundo tanto del partido.

A los 52′, Augusto Max le regaló la pelota a Carrillo y el delantero no perdonó: remate raso que pasó entre las piernas de Insfrán y desató el delirio de la hinchada local.

La próxima fecha, Estudiantes recibirá a Boca Juniors, mientras que Gimnasia será visitante ante River Plate. Ambos partidos todavía no cuentan con fecha y hora definidos, pero se jugarán el fin de semana del domingo 2 de noviembre.

Resumen del clásico de La Plata