Un viejo conocido vuelve a plantarle cara: Alpine prepara una “prueba de fuego” para Franco Colapinto en el GP de México

El piloto argentino de la escudería francesa se enfrentará a un fin de semana que podría definir su renovación y futuro en la Fórmula 1, algo que todavía está pendiente y rodeado de incertidumbre. Conocé de qué se trata dentro de la nota.

Franco Colapinto en el Circuito de las Américas, de Austin, Texas. Foto: Reuters (Jerome Miron)

El Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 finalizó con una gran polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos de Alpine, tras una “desobediencia” del piloto argentino sobre no sobrepasar a su compañero en una de las últimas vueltas.

Justamente, esa fue la orden que le pidió Steve Nielsen, director de la escudería francesa, a Colapinto. Sin embargo, el joven pilarense no atacó el pedido y superó a Gasly en la primera curva del Circuito de las Américas, desatando la polémica dentro de boxes.

La polémica maniobra entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos. Créditos: X @FoxSports

Inmerso en este panorama, Alpine trató de bajar los decibeles y publicó un escueto texto en sus redes sociales después del GP de Estados: “Dejando atrás Austin. Ahora toda la atención se centra en la Ciudad de México y en el arduo trabajo en base hacia 2026″.

Precisamente, el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, será el de México, donde ‘Canal+’ informó que Paul Aron tomará el asiento de Gasly durante la primera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los últimos cinco circuitos de la temporada de la F1.

Paul Aron, Jack Doohan, Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para 2025. Foto: X @AlpineF1Team

De esta manera, el piloto estonio podrá demostrar todo su talento mano a mano ante Colapinto, en la que podría ser una “prueba de fuego” para luchar por la butaca que, actualmente, posee el piloto argentino, quien todavía no firmó su renovación con Alpine.

En este contexto, el pilarense buscará registrar mejores tiempos que Aron en la primera práctica libre, una sesión que servirá para evaluar el potencial de ambos pilotos, una situación que, desde hace mucho tiempo, está analizando el director deportivo Flavio Briatore.

El cronograma del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 : 15:30 horas

Prácticas Libres 2: 19:00 horas

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 : 14:30 horas

Clasificación: 18:00 horas

Domingo 19 de octubre

Carrera: 17:00 horas

Franco Colapinto y Max Verstappen en el Gran Premio de México. Foto: Reuters.

