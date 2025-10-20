Un viejo conocido vuelve a plantarle cara: Alpine prepara una “prueba de fuego” para Franco Colapinto en el GP de México
El Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 finalizó con una gran polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos de Alpine, tras una “desobediencia” del piloto argentino sobre no sobrepasar a su compañero en una de las últimas vueltas.
Justamente, esa fue la orden que le pidió Steve Nielsen, director de la escudería francesa, a Colapinto. Sin embargo, el joven pilarense no atacó el pedido y superó a Gasly en la primera curva del Circuito de las Américas, desatando la polémica dentro de boxes.
Inmerso en este panorama, Alpine trató de bajar los decibeles y publicó un escueto texto en sus redes sociales después del GP de Estados: “Dejando atrás Austin. Ahora toda la atención se centra en la Ciudad de México y en el arduo trabajo en base hacia 2026″.
Precisamente, el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, será el de México, donde ‘Canal+’ informó que Paul Aron tomará el asiento de Gasly durante la primera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los últimos cinco circuitos de la temporada de la F1.
De esta manera, el piloto estonio podrá demostrar todo su talento mano a mano ante Colapinto, en la que podría ser una “prueba de fuego” para luchar por la butaca que, actualmente, posee el piloto argentino, quien todavía no firmó su renovación con Alpine.
En este contexto, el pilarense buscará registrar mejores tiempos que Aron en la primera práctica libre, una sesión que servirá para evaluar el potencial de ambos pilotos, una situación que, desde hace mucho tiempo, está analizando el director deportivo Flavio Briatore.
El cronograma del Gran Premio de México de la Fórmula 1
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 horas
- Prácticas Libres 2: 19:00 horas
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14:30 horas
- Clasificación: 18:00 horas
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 17:00 horas
Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de México - 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre