Fútbol, TC Mouras, boxeo y Muay Thai: Ribean, la marca de indumentaria que impulsa el deporte argentino

La firma refuerza su filosofía de acompañar el talento desde sus inicios, destacando su compromiso con deportistas de todas las disciplinas, como Lucas Carabajal y Francisco “Bebu” Verón, y con el fútbol del interior con el patrocinio de un torneo de AFA.

Indumentaria deportiva Ribean Foto: Prensa

Ribean, la marca argentina de indumentaria deportiva, se posiciona firmemente como un socio estratégico para el crecimiento del talento nacional.

Este enfoque se ve reflejado en sus recientes colaboraciones, que incluyen el apoyo a figuras prometedoras del deporte motor y del fútbol.

En una reciente entrevista, la marca destacó la historia de Lucas Carabajal, el joven líder del TC Mouras, cuya perseverancia y talento lo convierten en un ejemplo del espíritu que Ribean busca representar.

Asimismo, Francisco “Bebu” Verón, una de las promesas del boxeo, se suma a esta lista de deportistas que son acompañados por la marca en su camino hacia la cima.

La filosofía de Ribean va más allá del patrocinio individual. En un movimiento que refuerza su visión de apostar por el desarrollo desde las bases, la marca ha formalizado su apoyo a la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa, un torneo oficial organizado por la AFA.

Este patrocinio subraya su compromiso con el desarrollo del fútbol en el interior del país, brindando indumentaria de calidad a equipos que, con esfuerzo y pasión, compiten por un lugar en la Copa País.

Ribean se consolida como pionero en el patrocinio del Muay Thai en el país, siendo el sponsor oficial de la Liga de Muay Thai en Argentina. Esta alianza fundamental respalda el desarrollo de los luchadores nacionales, como se vio en la novena edición de la Liga, celebrada el pasado 4 de octubre de 2025.

La decisión de Ribean de sumarse a estas iniciativas no son casuales. La marca, que ha vestido a más de 1500 clubes en todo el país, tiene una propuesta creativa clara: “La pasión de hoy, es la gloria del mañana”. A través de este lema, buscan conectar con el espíritu de los deportistas amateurs y profesionales que logran triunfos que resuenan en todo el mundo.

“Nos vemos reflejados en la historia de los deportistas porque empezamos desde abajo y tenemos un mismo sueño: llegar lejos. Por eso, en Ribean no solo vestimos, invertimos en la gloria que se construye desde las bases”, expresó José Luis Pérez, fundador de Ribean.

Con estas acciones, Ribean se consolida como una marca que no solo viste a los atletas, sino que también invierte en sus sueños, forjando un lazo genuino con la comunidad deportiva argentina.