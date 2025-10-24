Pierre Gasly habló sobre la maniobra de Franco Colapinto para pasarlo: “No tiene sentido”

El piloto principal de Alpine se refirió a la polémica con su compañero en la previa del Gran Premio de México. El argentino no hizo caso a la orden del equipo y las repercusiones siguen.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Imola. Foto: REUTERS.

La maniobra que realizó Franco Colapinto sobre Pierre Gasly para pasarlo en el cierre del Gran Premio de Estados Unidos todavía genera polémica. El argentino desoyó las órdenes del equipo que pedían que no se realice el sobrepaso, por lo que sigue apareciendo opiniones.

En el marco de la previa del Gran Premio de México, el piloto francés se refirió a lo ocurrido con su compañero días atrás. Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto se sinceró sobre sus sensaciones tras el sobrepaso en la última carrera.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1 2025. Foto: X AlpineF1Team

Qué dijo Pierre Gasly sobre la maniobra con Franco Colapinto

“Sí, hablamos. Solo que no tiene sentido hablar de eso acá. Lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien”, detalló ante la pregunta por la maniobra. E incluso destacó la actitud de Colapinto: “Creo que, en general, como individuo, ha hecho un buen trabajo, y eso es todo”.

“Obviamente, lo que hizo el domingo pasado no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Va a aprender de eso? Sí”, aclaró para cerrar el tema.

Pierre Gasly también dejó una importante crítica a Alpine, tras las complicaciones que padeció en los boxes: “Estoy más interesado en asegurarme que no tengamos una parada en boxes de tres segundos y diez segundos de tiempo de carrera perdidos en ese segundo stint”.

La maniobra de Franco Colapinto contra Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos. Video: Fox Sports.

E incluso, en referencia a Colapinto, indicó que todo comenzó por una falla en los boxes: “Nunca deberíamos haber terminado en una situación así. Creo que revisamos todo, está todo claro”.

Por último, el francés se mostró con frustración al hablar de la ubicación de Alpine en la tabla de constructores, donde transita el último lugar. “Todavía es difícil de entender por qué, pero creo que al final, como equipo, no estamos en una situación agradable. Así que simplemente estamos tratando de mantenernos unidos como equipo, ser cohesionados, y eso es lo que queremos lograr”, detalló.

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos. Foto: X @santosballok

El cronograma del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 : 15:30 horas.

Prácticas Libres 2: 19:00 horas.

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 : 14:30 horas.

Clasificación: 18:00 horas.

Domingo 19 de octubre