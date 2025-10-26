Uno por uno, de qué equipo de fútbol son hinchas los principales candidatos de las elecciones legislativas 2025

Boca, River, Independiente e incluso equipos del interior del país aparecen en la lista.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 26 de octubre de 2025, 13:20
¿De qué equipo de fútbol son fanáticos los principales candidatos de estas elecciones legislativas 2025?
El fútbol es una pasión que trasciende fronteras y profesiones y muchos políticos -candidatos a diputados o senadores en las actuales elecciones legislativas de este domingo- son fanáticos de algún club, ya sea de Primera División, así como también de otras categorías del fútbol profesional.

Por tanto, dentro de las 297 listas de 129 fuerzas políticas que estarán compitiendo en todo el país, muchos de ellos son fanáticos futboleros.

Los principales candidatos: ¿de qué cuadro son?

Diego Santilli - River Plate: el principal candidato de la lista de La Libertad Avanza por provincia de Buenos Aires reconoció que durante su adolescencia fue recurrentemente al Monumental. Su padre, Hugo Santilli, fue presidente de River entre 1983 a 1989.

Diego Santilli
Diego Santilli.

Patricia Bullrich - Independiente: la actual ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza en hincha del club de Avellaneda.

Patricia Bullrich al anunciar su candidatura en la Ciudad.
Patricia Bullrich. Foto: @PatoBullrich

Mariano Recalde - Boca Juniors: el senador y candidato por Fuerza Patria es un reconocido hincha del club Xeneize.

Balotaje Porteño - Mariano Recalde (DyN)
Mariano Recalde.

Itaí Hagman - Boca Juniors: el diputado y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. En sus redes sociales suele festejar los títulos conseguidos por el club y se refiere al presente de la institución.

Itaí Hagman. Foto: NA

Myriam Bregman - Estudiantes de La Plata: la candidata a diputada por el Frente de Izquierda - Unidad en la Ciudad de Buenos Aires es una reconocida hincha del club de La Plata.

Precandidata a Presidenta por la lista "Unir y Fortalecer la Izquierda", del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman. NA.
Myriam Bregman.

Nicolás Del Caño - Belgrano de Córdoba: también es candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, pero por provincia de Buenos Aires. En sus redes sociales, en más de una oportunidad celebró las victorias obtenidas por El Pirata.

Nicolás Del Caño, debate presidencial, NA
Nicolás Del Caño.

Facundo Manes - River Plate: el actual diputado nacional y primer candidato a senador por Para Adelante en la Ciudad de Buenos Aires, se reconoció en varias oportunidades como fanático del club de Núñez.

Facundo Manes en la apertura de sesiones ordinarias. Foto: Reuters/Matias Baglietto
Facundo Manes.

Martín Lousteau - Independiente: Es candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos y se ha reconocido como fanático del club.

Martín Lousteau. Foto: NA
Martín Lousteau.

Luis Petri - River Plate: el actual ministro de Defensa es candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza y ha sabido mostrar su simpatía por el club de Núñez en reiteradas oportunidades.

Luis Petri
Luis Petri.

Florencio Randazzo - Boca Juniors: candidato a diputado por Provincias Unidas se ha expresado abiertamente hincha del Xeneize a través de redes sociales, pese a que en muchas oportunidades lo han confundido con ser hincha de San Lorenzo.

Florencio Randazzo (NA)
Florencio Randazzo.

Ricardo López Murphy - San Lorenzo: el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Potencias es un reconocido hincha del Ciclón. Además, es confeso seguidor de fútbol.

Ricardo López Murphy, política, NA
Ricardo López Murphy.

Virginia Gallardo - Boca Juniors: la actriz y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza es fanática de Boca y así lo dejó en claro en varias oportunidades en redes sociales.

Virginia Gallardo en lo de Mirtha Legrand
Virginia Gallardo.

Alejandro Fargosi - River Plate: es primer candidato a diputado por La Libertad Avanza y en redes sociales se ha manifestado en varias oportunidades respecto de la conducción del club de Núñez y su fanatismo.

Alejandro Fargosi.
Alejandro Fargosi. Foto: X