Elecciones en River: Stefano Di Carlo respaldó a Marcelo Gallardo y prometió un Monumental para 100 mil hinchas

En plena crisis futbolística y a días del Superclásico que puede dejar al “Millonario” sin Copa Libertadores, el candidato por la lista oficialista Filosofía River analizó el panorama institucional y deportivo del club de cara a las elecciones del sábado 1 de noviembre.

El acto de presentación de Stefano Di Carlo como candidato presidencial del oficialismo en River Plate. Foto: X @stefanocdicarlo

River Plate atraviesa un momento complicado futbolísticamente. Eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, el equipo del Muñeco se juega la temporada en el superclásico en La Bombonera, que podría definir cual de los dos grandes del futbol argentino se pierde el certamen continental el año próximo.

El actual Secretario General de la institución puso en valor el proyecto que inició en 2013, de la mano de Rodolfo D’onofrio, y que “devolvió a River el lugar que le corresponde”.

Stefano Di Carlo, el candidato a presidente de River Plate por el lado del oficialismo. Foto: X @stefanocdicarlo

El candidato anunció que una nueva reforma del Monumental “está muy avanzada”. El proyecto para techar el estadio de River aumentaría la capacidad por encima de las 100 mil personas.

“El Monumental es la casa común de todos los hinchas de River. No solo lo pensamos desde la infraestructura, sino desde el fútbol y la dimensión popular que nos define”, planteó en una entrevista con Clarín.

Posteriormente, aclaró que las obras se financian con “recursos genuinos” y que “no afectan la inversión destinada al fútbol profesional”.

“Si bien aún no puedo adelantar todos los detalles, sí puedo anticipar que el proyecto contempla 15 mil nuevos lugares que podrán ser utilizados por los socios con su cuota al día, que se sumarán a los 24 mil ya existentes en las tribunas Sívori y Centenario bajas inferiores”, afirmó el candidato oficialista.

Stefano Di Carlo, secretario general de River. Foto: NA

Al ser consultado sobre el presente futbolístico del club y el futuro de Marcelo Gallardo, Di Carlo defendió al entrenador Millonario: “Es un diferencial por su inteligencia”

“Sostener un proyecto en la victoria es sencillo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende”, expresó el candidato. También reconoció que el momento futbolístico “no es el que el hincha quiere”, pero aseguró que el club “trabaja para volver a obtener resultados deportivos”.

“River es el mejor club de la Argentina y uno de los mejores del mundo. Los resultados están a la vista”, concluyó el dirigente en referencia a los títulos obtenidos por River en la última década, desde que inició la gestión de Rodolfo D’onofrio.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Quiénes son los candidatos a las elecciones en River

Aquellos que deseen elegir a las nuevas autoridades deben que haberse asociado antes de agosto de 2022 y tener más de 16 años. El sábado 1 de noviembre, los socios con más de tres años de antigüedad podrán elegir entre las siguientes cinco listas:

FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Presidente: Di Carlo, Stéfano

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D’Onofrio

FRENTE LUNATI 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati

FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper

FRENTE RIVER PRIMERO

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli

FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin

Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

1° Vocal: Carlos Trillo

La elección cuenta con la novedad de ser la primera en realizarse con el voto electrónico y estos son los pasos para emitir el sufragio.

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

Paso a paso para votar en las elecciones de River

En primer lugar, se debe mostrar el DNI, que debe presentarse de manera obligatoria en la mesa donde toque votar. Luego, el presidente de mesa entregará la Boleta Única Electrónica, y la misma deberá ponerse en la impresora de votación, con la flecha roja que aparece mirando hacia abajo.

En la pantalla aparecerán las cinco listas existentes y allí, con el dedo, se debe elegir la opción de preferencia. En caso de cometer un error en la elección, se puede reiniciar el proceso mediante un botón rojo. En caso de qué todo marche correctamente, se debe apretar el botón verde que confirma e imprime la boleta con el candidato elegido.

Una vez finalizada la selección se retira la boleta ya impresa y se dobla por la mitad, así de esa manera puede ser ingresada a la urna correspondiente, y de esa forma culmina todo el proceso de voto electrónico.