Quién es Nicolás Keenan, el argentino que podría convertirse en primer caballero de Países Bajos

Hace casi tres años que Nicolás Keenan mantiene una relación con Rob Jetten, líder de los Demócratas 66, partido que se impuso con fuerza en las recientes elecciones.

Nicolas Keenan junto a su pareja Rob Jetten. Foto: Instagram @nicokeenan

Países Bajos atraviesa un proceso electoral parlamentario y, en las elecciones generales, el partido Demócratas 66 (D66) logró una destacada victoria bajo el liderazgo de Rob Jetten. El dirigente mantiene una relación con el argentino Nicolás Keenan, jugador de hockey sobre césped.

Keenan, de 28 años, es hijo del reconocido entrenador y exjugador Patricio Keenan. Aunque nació en Buenos Aires, pasó gran parte de su infancia entre Italia y España por motivos laborales de su padre.

Nicolás Keenan, jugador de la Selección Argentina de hockey. Foto Instagram.

Quién es Nicolas Keenan

Nicolas Keenan, de 28 años, es un jugador argentino de hockey sobre césped que juega como mediocampista y delantero en el club holandés Hoofdklasse Klein Zwitserland y en la selección argentina.

Pero su historia no se limita a lo deportivo, sino que tiene una intensa historia de amor con Rob Jetten, el viceprimer de las tierras en donde Maxima Zorreguieta es la reina. Juntos, se muestran muy enamorados en las redes sociales. En Países Bajos, es considerado un “sex symbol” y resaltan su belleza y a la vez su perfil bajo.

Siguiendo los pasos de Máxima Zorreguieta: la historia de amor de Nicolás Keenan y Rob Jetten

Si bien no es habitual que Rob Jetten y Keenan realicen entrevistas juntos, en noviembre del año pasado el jugador de hockey sorprendió a su pareja mientras se encontraba en una entrevista televisiva, grabándole un mensaje muy romántico.

“Hola, mi amor . Puede que te sorprenda verme aquí, pero no quería perder la oportunidad de decirte lo orgulloso que estoy de ti. Lo que haces es muy inspirador para todos nosotros. Todas las horas, trabajo duro y pasión que pusiste en esta campaña. Te apoyamos, te respaldamos, sigue así. Y, sobre todo, te amamos”, le hizo llegar su mensaje el enamorado deportista.

Al igual que pasa en todo el mundo, los enamorados tuvieron que enfrentarse a los comentarios crueles de la sociedad, principalmente de la prensa cuando se conoce el romance. Medios como Privé tildaron a Keenan de “toy boy” (juguete sexual) y “galán de hockey”, términos despectivos, cosa que el tiempo y el amor entre ellos demostró lo contrario.

En abril de este año, el argentino dio detalles de las situaciones de discriminación que sufría por su orientación sexual por parte de jugadores holandeses, señalando: “Cuando los jugadores del equipo holandés me insultan, pienso: vamos, somos adultos".