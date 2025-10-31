Dedicado a Nicolás Keenan: el tierno posteo del primer ministro de Países Bajos tras ganar las elecciones

El político neerlandés Rob Jetten celebró su histórica victoria con un mensaje especial para su pareja, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan. La publicación conmovió a sus seguidores y se volvió viral en redes sociales.

Nicolás Keenan, jugador de la Selección Argentina de hockey. Foto Instagram.

La historia de amor entre Nicolás Keenan, integrante de Los Leones, y Rob Jetten, reconocido político neerlandés, cautivó a sus seguidores desde el comienzo. En los últimos días, la pareja protagonizó un hecho muy especial: el partido de Jetten se impuso en las elecciones parlamentarias de los Países Bajos. Para celebrarlo, el dirigente compartió un tierno mensaje dedicado al delantero de la Selección argentina de hockey.

“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin ti no puedo”, escribió en un tierno posteo que enseguida recibió un gran cariño en los comentarios por parte de sus votantes y seguidores. La publicación estuvo acompañada de dos fotos abrazados en el búnker electoral. Por su parte, Keenan comentó: “Te amo, Sr. Jetten”.

Nicolás Keenan y Rob Jetten. Foto: Instagram @jettenrob

Es importante destacar que no es una elección más, sino que Jetten se convertiría en el primer político neerlandés abiertamente gay en ocupar el cargo de primer ministro. En ese contexto, el líder del partido centrista D66 dijo: “Es un resultado histórico y estoy orgulloso de ello. Pero también conlleva una gran responsabilidad”.

Todos los comentarios fueron positivos: “Lo que pienso tan fuertemente de esta foto: que en este país puedes ser tú mismo y perseguir tus sueños. No importa de dónde seas o a quién amas. Rob, solo sé tú mismo y no dejes que te engañen. Estamos orgullosos de lo que estás poniendo”, “Esto es lo más lindo”, “Son demasiado dulces”, fueron algunas de las respuestas de los seguidores.

Cómo empezó la historia de amor de Nicolás Keenan y Rob Jetten, político de Países Bajos

En una entrevista con Sofía Martínez para la TV Pública, Nicolás Keenan relató cómo comenzó su relación con Rob Jetten, y su respuesta sorprendió a todos. “Es una historia bastante divertida —contó—. Por cuestiones de seguridad, él estaba viviendo en una casa protegida que quedaba en mi barrio. Nos cruzamos en el supermercado y, después, todo siguió al estilo del amor moderno: un like, otro like, reacciones… y así empezó todo”.

El jugador de Los Leones también recordó que, al principio, no sabía quién era Jetten: “Cuando me habló por primera vez, tuve que preguntarle a un compañero quién era. Ahí empezamos a charlar y a conocernos más”, explicó.

Nicolas Keenan junto a su pareja Rob Jetten. Foto: Instagram @nicokeenan

A pesar de la exposición que implica ser una figura pública, Keenan destacó que ambos se acompañan y sostienen mutuamente en sus carreras: “Hay mucho apoyo emocional de los dos lados. Me di cuenta de que su trabajo tiene una presión similar a la de un deportista de alto rendimiento, y eso nos une mucho”.

Además, compartió un momento difícil que atravesó antes de los Juegos Olímpicos, cuando una lesión casi lo deja afuera: “Él estuvo siempre ahí, bancándome en todo, como tiene que ser”, expresó con gratitud.