Problemas para River: un titular indiscutido podría perderse el superclásico ante Boca

Marcelo Gallardo analiza alternativas para uno de los partidos más importantes del año, mientras se juega la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Un futbolista de River apuntó contra Marcelo Gallardo Foto: REUTERS

Se acerca el Superclásico y River sabe que tiene una chance inmejorable de cerrar el 2025 con una alegría para sus hinchas. Sin embargo, Marcelo Gallardo recibió una mala noticia ya que podría tener de baja a uno de sus titulares, producto de una lesión.

Una posible baja para el Superclásico

Se trata de Gonzalo Montiel, que tuvo que someterse a estudios médicos por malestares en su rodilla derecha. Esto hace que quede descartado para jugar ante Gimnasia de La Plata, y que haya dudas para visitar a Boca el próximo domingo 9 de noviembre.

Gonzalo Montiel, River Plate. Foto: X @RiverPlate

Durante el entrenamiento vespertino del jueves, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 sufrió un problema físico y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Montiel generó preocupación en el elenco de Núñez dado que en pocos días visitará a Boca en La Bombonera en un partido trascendental en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Foto: NA (Juan Foglia)

Si se confirma la ausencia del marcador de punta derecho para ambos encuentros, el ‘Muñeco’ perdería una de las piezas fundamentales en su esquema en el tramo final del certamen y debería analizar al sustituto para enfrentar al xeneize.

En aquel sector del campo, Gallardo cuenta con Fabricio Bustos como el reemplazante natural, pero el bajo rendimiento del ex Independiente generó que pierda terreno en las consideraciones del entrenador. En el Clausura, solamente disputó seis encuentros y, contando todo el 2025, 20 partidos en total.

Gonzalo Montiel a un paso de hacer historia en River. Foto: NA.

Día y horario confirmado para el superclásico: cuándo se juega el Boca vs. River

La Liga Profesional del futbol argentino confirmó el horario para el superclásico entre River y Boca, que se disputará en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El partido, que se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30, tendrá un condimento especial para ambos equipos. Ninguno viene con un buen presente y se pondrá en juego la última plaza para la clasificación directa a la Copa Libertadores del año que viene.

Boca vs. River. Foto: NA/Juan Foglia

Tras la remontada ante Barracas, el Xeneize ocupa la segunda plaza con 53 puntos y estaría obteniendo un cupo directo hacia la fase de grupos. El Millonario, tercero con 52 unidades, jugaría la fase previa en caso de que se mantengan estas posiciones, instancia donde su archirrival quedó eliminado ante Alianza Lima en febrero de este año.

El club de Núñez viene con un historial positivo frente a Boca en los últimos partidos. River salió victorioso en los últimos dos Superclásicos disputados en La Bombonera (2-0 en 2023 y 1-0 en 2024) y el que jugaron este año también lo ganó el conjunto de rojo y blanco.